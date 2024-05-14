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茄萣900米路拖20年 居民連署求建

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄茄萣居民爭取開闢1-4號計畫道路，不過會經過濕地，環團憂心影響環境，闢路計畫已經停擺多年。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄茄萣居民爭取開闢1-4號計畫道路，不過會經過濕地，環團憂心影響環境，闢路計畫已經停擺多年。圖／立委邱志偉服務處提供

高雄茄萣1-4號計畫道路因行經黑面琵鷺過冬的茄萣濕地引發訴訟爭議，工程延宕20年，民代指此案環團提告要求撤銷環評結論，市府早已勝訴，5千居民連署要求開路，從興達港往返茄萣市區更便捷安全，市府已完成設計，希望加速興建；市長陳其邁說，內政部正進行濕地等級評定，待確定為國家級或地方級才能後續推動，會兼顧生態保育與地方發展整體規畫，強化環境及生態教育場域。

茄萣1-4道路興建案涉及黑面琵鷺棲地，環團對高雄市府提告，要求撤銷環評結論，最高行政法院2020年11月判決高雄市政府勝訴定讞，目前正進行茄萣濕地再評定作業。

立委邱志偉表示，從興達港到茄萣市區新增1條替代道路，往返會更便捷、快速且安全。許多道路開闢工程往往因為龐大的用地費而讓市府負擔沉重、無力推動，但此案用地多是國有地，訴訟確定勝訴，工程應加速推進。

崎漏里長邱美麗說，此案從前市長陳菊時期拖到現在，全長僅900多公尺，里民都希望能盡早開通、縮短行車時間。

嘉賜里長葉宏信說，希望生態與開發取得平衡。地球公民基金會對此事不發表意見。

議員陳明澤質詢指出，茄萣濕地是人造濕地，早年為鹽田，沒有潮汐變化，不同於永安濕地，2003年濕地附近曾被規畫為商業區及住宅區，屬國有土地；居民多達5千人連署要求開路，市府也將計畫道路的路寬從30公尺縮小為15公尺，相關設計已完成，不希望再拖下去。

工務局說明，地方居民與環團意見相左，茄萣濕地目前是暫定濕地，內政部正在評定為國家級或地方級，市府4月10日已再發文請內政部早日評定，目前時程無法確定。

 陳其邁指出，興達港附近陸續有招商投資案，不過公共設施不足，將盤點茄萣濕地周遭環境及資源，朝向環境及生態教育場域規畫。

濕地 環團 興達港

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