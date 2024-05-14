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高雄高架橋2測照桿 裝1年多未通電

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻潘奕言／高雄報導
高市鼓山中華路高架橋南北向各設1支測速照相桿，1年多仍未啟用。記者石秀華／攝影
高市鼓山中華路高架橋南北向各設1支測速照相桿，1年多仍未啟用。記者石秀華／攝影

高雄鼓山區中華路高架橋前年10月有預拌混凝土車失控衝破護欄墜落橋下，造成駕駛慘死，兩個月後市府在高架橋南北向各設1支固定式測速照相桿，卻至今未啟用，形同虛設。本報記者調查台電早已送電，測照桿卻遲未接電啟用，議員直批「太扯，交通大隊螺絲鬆了」。警方坦承疏漏，2名承辦人員申誡處分，並決定明天啟用。

2022年10月14日張姓男子駕駛的預拌混凝土車行經鼓山區中華高架橋，過彎時疑車速過快，失控衝破護欄後墜落橋下，張男送醫後不治，經市府道安委員會檢討，決議在高架橋上繪製減速彩色標線，並於當年12月8日在橋上南北向各設1支測照桿，盼能遏止超速事故。

但測照桿設立1年5個月以來，記者向交通大隊了解取締件數時，警方始驚覺2支測照桿未通電啟用。交通大隊調查，當初測照桿建置完成後，承包商委請承作廠商申請臨時電力完成驗收，但須等台電送電才能啟用。

警方去年6月曾去函台電，但台電回覆忙於埋設其他管線後，即無下文，未料台電去年8月和10月分別完成兩支測照桿的送電程序，但承作廠商卻未通知建置廠商，警方也未追蹤進度。

議員黃香菽說，太扯了，交通大隊螺絲鬆了。應建立標準流程，要求警方通盤檢討，避免類似情況發生。

交大前大隊長、現任岡山警分局長張偉中坦承，此事的確有疏漏，會檢討改進，已建議交大對照相桿的建置、啟用要訂出SOP處理流程；現任交大大隊長黃元民也指出，錯了就是錯了，會查處相關人員責任，並盡速請台電通電，讓兩支測照桿盡速啟用。

交通大隊經檢討，決定承辦人記2申誡、逕舉組長1申誡，決定兩支測照桿明天啟用，加強取締超速違規。

交大 台電 高架橋

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