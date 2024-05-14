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獨／高雄這兩支測照桿遭爆1.5年沒電 警急修正明啟用

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下的死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，經本報記者調查，測照桿設立1年5個月以來均未接電，如同虛設，議員昨批「交大很扯、螺絲鬆了」；交大昨坦承有疏漏，將檢討改進，並火速聯繫台電送電後，預計15日凌晨正式啟用。

2022年10月14日，張姓駕駛（48歲）駕駛預拌混凝土車行經鼓山區中華高架橋，過彎時失控，整輛車衝破橋上護欄後，摔落約3樓高的地面，水泥車半個車身嚴重毀損，張當場受困車底，經消防員破壞車體搶救出來，送醫仍因傷重宣告不治。

市府相關單位事後會勘，決議在高架橋上繪製減速彩色標線，並在南北向各裝設一支測速照相桿，遏止車禍發生。但本報記者發現，照相桿設立1年5個月以來，根本沒通電啟用，等於只是「模型」而已，雖對駕駛人有些許嚇阻作用，但花錢裝照相桿，卻形同虛設。

交大接獲本報記者告知後，展開調查後指出，當初以臨時接電驗收測照桿可拍照，但須等台電正式送電才能啟用，警方於去年6月曾去函台電，但台電告知在忙埋設其他管線，需安排期程送電。

但台電早在去年8月和10月分別完成兩支測速照相桿的送電程序，但承作廠商獲悉後，卻遲未通知建置廠商，連警方被蒙在鼓裡，也未追蹤進度。

交大前大隊長、現任岡山分局分局長張偉中坦承此事確有疏漏，會檢討改進，已建議交大對照相桿的建置、啟用要訂出SOP處理流程；現任交大大隊長黃元民也指出，錯了就是錯了，因行政疏失，承辦人和逕舉組組長各被記申誡處分。

交大昨天迅速聯繫台電後，今天台電將對中華高架橋上的兩支測照桿進行送電程序，預計明天凌晨零時許，正式讓兩支測照桿啟用；警方指出，橋上限速40，若駕駛人超速被拍照，罰款至少1600元起跳，呼籲駕車上下橋的駕駛人要減速慢行，以免被拍照受罰。

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，形同虛設。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，形同虛設。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1.5年以來，根本未通電，經本報報導後，交大火速請台電送電，預計明天凌晨啟用。記者石秀華／攝影

交大 台電 高架橋

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