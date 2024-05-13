枋山芒果季來了！ 屏縣府再攜手中華郵政拚銷售
正值屏東芒果產季，為拓增銷售管道、提高收寄量能與加快宅配，屏東縣政府與中華郵政合作，今舉辦「關懷農產行銷-屏東愛文芒果」記者會，結合虛、實通路資源，推出電商平台「i郵購」網站，縣長周春米邀請大家一起手刀訂購支持屏東愛文芒果，將枋山的初夏絕美風味帶回家。
周春米說，2021年枋山芒果受新冠肺炎疫情影響，銷售通路受阻，在地芒果產業受衝擊，感謝當時郵政系統成為農民靠山，在枋山設集貨場，讓農友第一時間將芒果送到集貨場，協助農民度過難關，今年再度合作，透過「i郵購」網站及中郵輸送系統，讓屏東芒果，更便利且迅速地送到全國民眾手中。
中華郵政公司董事長吳宏謀說，中華郵政今年也與中興大學產學合作，在農產品檢驗、行銷包裝相互配合，枋山芒果即為成功案例，今與屏縣府宣示協助在地農產運銷，透過郵政虛實通路資源，開拓網路銷售、提高芒果收寄量能並加快配送效率。
縣府農業處表示，愛文芒果是屏東縣重要夏季果品，有約4200公頃，位居全台第2大產區。屏東日照長、土壤氣候適宜，在農民種植技術管理，品質最好，每年4月底開始，就是品嘗屏東愛文芒果的好時機，吹海風長大的芒果，果實香氣濃郁，口感細緻不軟爛，香甜可口，鮮食或製成飲品、甜品及冰品都很適合，搭配包裝，成為外銷主力果品。
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