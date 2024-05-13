視察鹽埔漁港 鄭文燦：補助1.6億改善貨運碼頭

行政院副院長鄭文燦今視察屏東縣的枋寮、鹽埔漁港，鹽埔漁港貨運碼頭面臨船席不足及缺乏陸域作業設施泊區等問題，為提升鹽埔到琉球線貨運作業環境及服務量能，鄭文燦今宣布，投入1.6555億元經費補助鹽埔漁港貨運碼頭建設計畫，發揮鹽琉線貨運航線使用功能，提升貨物及垃圾清運回台運量。

屏東縣府交旅處長黃國維說，琉球鄉生態觀光資源豐沛，疫後觀光復甦去年達289萬人次，大量遊客衍生客貨船設施需求，縣府為疏緩東琉線（東港渡船碼頭）交通壅塞，推動新園地區發展，爭取行政院補助新台幣4.3111億元，建置TAIWAN Hi新園海洋航運園區，預計今年6月底啟用。

「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」共4.3公頃，有船運服務中心、海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等，友善候船與商業空間，提供遊客更多元遊憩及轉運服務。行政院副院長鄭文燦、縣長周春米今到鹽埔漁港了解新園海洋航運園區的工程進度，已進入收尾，從觀海平台，可眺望琉球、與對面的東港碼頭。

周春米說，因現有鹽埔漁港貨運碼頭席位及設備，無法滿足琉球鄉觀光發展及民生需要，去年貨運量達7萬8000噸，縣府爭取「改善鹽埔漁港貨運碼頭工程計畫」。行政院副院長鄭文燦今宣布核定1.6555億元，周春米除感謝中央支持，也表示未來縣府將加速規畫，改善鹽埔漁港貨運碼頭席位不足及缺乏陸域作業設施泊區等問題，提升東琉線貨運作業環境及貨運服務量能。