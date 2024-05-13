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鄭文燦視察屏東鹽埔漁港 投入1.6億建設貨運碼頭

中央社／ 屏東縣13日電
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭文燦今天到屏東視察枋寮及鹽埔漁港各項工程進度，並宣布投入新台幣約1.6億元經費，建設鹽埔漁港貨運碼頭，增設席位，滿足離島鄉親民生需求。

鄭文燦表示，屏東是養殖及遠洋漁業的第二大基地，除核定旅運服務中心即將完工；另外，小琉球是觀光勝地，但觀光不能帶來污染，也要維持生態及地方生活永續，利用鹽埔漁港做貨運碼頭，計畫由交通部負責，總經費投入約1.6億元，由中央補助85%、地方支出15%。

鄭文燦提到，國道10號延伸到新威大橋已動工、屏南快速道路也核定，屏南觀光鐵道重新啟動評估，捷運到林邊計畫也在審查，高鐵到屏東也經進入綜合階段，各大交通建設進行中。

縣府交通旅遊處表示，小琉球生態觀光資源豐富，去年達旅遊人次達289萬，為疏緩東港渡船碼頭交通壅塞問題，推動新園地區發展，爭取行政院補助約4.3億元，建置TAIWAN Hi新園海洋航運園區。園區預計6月底啟用，提供遊客及民眾更多元遊憩及轉運服務。

另外，離島貨運部分，因應小琉球觀光人次持續成長，現有鹽埔漁港貨運碼頭席位及設備已無法滿足，未來縣府將加速規劃，增加席位，滿足離島鄉親民生需求。

小琉球 屏東 碼頭

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