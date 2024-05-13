高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

高雄市去年是最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿1周年，使用次數超過3191萬人次，總計減碳量達2.4萬噸，相當於200萬棵樹的年減碳量。為了鼓勵淨零減碳大戶，市府計算減碳量前399名會員，免費獲得399TPASS通勤月票1個月。

高雄市去年4月27日推出399TPASS月票，全國最早，可搭乘市內捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、YouBike；之後又推出南高屏999TPASS月票，可加搭乘台南至屏東境內的台鐵，俗擱大碗，吸引民眾購買，3月銷售超過7萬2000張。

交通局表示，在行政院TPASS推出前，高雄市於2018年就有推出整合各種交通工具的月票，每月都有1萬張左右的銷售，已培養出固定客群。待TPASS推出後，價格更便宜，自然吸引更多人購買。

為了鼓勵更多民眾購買及使用大眾運輸，交通局統計從開賣至今年4月26日，減碳量前399名會員，免費贈送1個月的399TPASS月票。其中第1名統計減碳近2公噸，換算約1667顆樹的年減碳量。