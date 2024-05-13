快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市去年是全國最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿一周年。圖／高雄市交通局提供
高雄市去年是全國最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿一周年。圖／高雄市交通局提供

高雄市去年是最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿1周年，使用次數超過3191萬人次，總計減碳量達2.4萬噸，相當於200萬棵樹的年減碳量。為了鼓勵淨零減碳大戶，市府計算減碳量前399名會員，免費獲得399TPASS通勤月票1個月。

高雄市去年4月27日推出399TPASS月票，全國最早，可搭乘市內捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、YouBike；之後又推出南高屏999TPASS月票，可加搭乘台南至屏東境內的台鐵，俗擱大碗，吸引民眾購買，3月銷售超過7萬2000張。

交通局表示，在行政院TPASS推出前，高雄市於2018年就有推出整合各種交通工具的月票，每月都有1萬張左右的銷售，已培養出固定客群。待TPASS推出後，價格更便宜，自然吸引更多人購買。

為了鼓勵更多民眾購買及使用大眾運輸，交通局統計從開賣至今年4月26日，減碳量前399名會員，免費贈送1個月的399TPASS月票。其中第1名統計減碳近2公噸，換算約1667顆樹的年減碳量。

另外，399TPASS月票用戶減碳量前399名會員，只要推薦加入的新會員，前200名新會員可獲得100元TPASS月票折價優惠券。交通局也推出抽獎活動，民眾在活動期間購買399或999TPASS月票，就有機會抽中長榮航空高雄－大阪來回機票1張，或南高屏999通勤月票1年份等多項好禮。

高雄市去年是全國最早推出TPASS通勤月票的縣市，吸引許多通勤、通學族購買。記者潘奕言／攝影
高雄市去年是全國最早推出TPASS通勤月票的縣市，吸引許多通勤、通學族購買。記者潘奕言／攝影

TPASS 減碳 高雄市

延伸閱讀

減碳計畫的重大障礙 外媒曝：SBTi內部報告揭露碳抵換大多無效

TPASS月票慶週年 高雄市宣布減碳量前399名1個月免費

懶人包／通勤族有福了！TPASS總價450萬乘車金 抽獎資格、怎參加一次看

台鐵若漲票價 學者：地方政府須同步思考TPASS預算增加議題

相關新聞

高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

高雄市去年是最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿1周年，使用次數超過3191萬人次，總計減碳量達2.4萬噸，相當...

小琉球垃圾累積600噸 屏縣府動員400噸貨輪今清運

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣府環保局、警察局13日在鹽埔漁港及小琉球大福漁港...

3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」

屏東恆春近日出現一棟廢墟風格的透天厝，要賣3200萬，消息一出引發當地不少民眾熱議。po文的網友寫說「原來恆春不只有墾丁的夜市美食貴得嚇死人…

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄，期...

TPASS月票慶週年 高雄市宣布減碳量前399名1個月免費

TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠，包括高雄市月票用戶減碳量前399名會員...

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。