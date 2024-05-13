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小琉球垃圾累積600噸 屏縣府出手估3周清完

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣政府今進場處理，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣政府今進場處理，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣府環保局、警察局13日在鹽埔漁港及小琉球大福漁港完成人力及警力，垃圾轉運車搭船到小琉球，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。

屏東縣府環保局長顏幸苑說， 琉球鄉垃圾緊急清運，在縣長周春米指示，縣府各單位總動員，警察局、環保局及交旅處，克服人力、船運、機具及車輛等緊急整備，更要安定人心不受外界干擾、威脅，確保往後清運秩序的維持。

顏幸苑說，這次動員400噸貨輪，一次可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度的最大航次，預估約3周完成暫置垃圾清運。清運期間仍請琉球鄉公所上午及下午各消毒一次並落實垃圾分類，避免衍生傳染病及登革熱。

環保局指出，依據地方制度法及廢棄物清理法的規定，廢棄物清運工作是鄉公所權責，廢棄物處理是縣府工作，屏東縣政府仍請琉球鄉公所深刻檢討一再流標原因，並針對原因排除招標障礙，以求未來垃圾清運工作永續經營。

環保局指出，若琉球鄉公所未能在環境部所訂期限下順利完成垃圾清運委外發包，致補助款遭環境部收回，一切後果將請琉球鄉公所自行承擔。琉球鄉垃圾清運招標公告，鄉公所上周公布第10次招標，預計5月21日開標。

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣政府今進場處理，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣政府今進場處理，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供
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屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣政府今進場處理，將小琉球近2個多月暫置600公噸發臭的垃圾運回本島，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供
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小琉球 屏東縣政府 環保局長

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