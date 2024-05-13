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「高雄熊」首到議會備詢 議員盼擴大經濟效益

中央社／ 高雄13日電
高雄市議會13日進行市政總質詢，民進黨議員鄭孟洳（右2）請「高雄熊」到議會備詢，認為市長陳其邁（前左）應好好栽培高雄熊，擴大觀光經濟效益。（中央社）
高雄市議會13日進行市政總質詢，民進黨議員鄭孟洳（右2）請「高雄熊」到議會備詢，認為市長陳其邁（前左）應好好栽培高雄熊，擴大觀光經濟效益。（中央社）

高雄市觀光吉祥物「高雄熊」今天被市議員鄭孟洳請到議會備詢，這是高市議會首次有吉祥物列席備詢。鄭孟洳說，市長陳其邁應好好栽培高雄熊，擴大觀光經濟效益。

高雄市議會今天進行市政總質詢，民進黨高雄市議員鄭孟洳請高雄熊到議會備詢，她開玩笑說，看到陳其邁努力拚市政、市府團隊努力備詢，但高雄熊卻在外趴趴走，太不應該了。

議長康裕成說，通常請進議事廳的是個人、某個官員，「第一次請會走路的道具進來」。高雄熊進入議事廳後，向陳其邁、康裕成敬禮，並與陳其邁擁抱。鄭孟洳請高雄熊站到觀光局長高閔琳旁，由高閔琳擔任翻譯。

鄭孟洳詢問，為什麼高雄熊上班時間在外面趴趴走，到底在忙什麼？高閔琳表示，高雄熊是高雄觀光大使，很認真在做市政宣導工作，也會到各大景區、商圈夜市跟市民遊客互動。近日還將舉辦快閃活動，邀市民參加19日高雄熊的生日派對。

鄭孟洳說，高雄熊人氣很高，經常被粉絲包圍，是宣傳高雄很好的角色。她還問陳其邁覺得高雄熊「可愛嗎？」陳其邁笑說，「跟我一樣可愛。」並表示自己身為高雄熊的老闆，會好好栽培高雄熊。

鄭孟洳說，日本將粉絲經濟發揮得淋漓盡致，光是熊本熊的商品，累計銷售額已達1兆4596億日圓，相信高雄熊也有一定的潛力，協助高雄發展觀光經濟。

觀光 陳其邁 高雄市

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