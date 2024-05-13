屏東愛文芒果產季到 縣府攜手中華郵政運銷

屏東正值愛文芒果產季，為拓增銷售管道、提高收寄量能及加快宅配效率，屏東縣府攜手中華郵政，上架電商平台「i郵購」網站，協助農民運銷。

屏東縣府今天舉行「關懷農產行銷-屏東愛文芒果」記者會，屏東縣長周春米、民進黨立委徐富癸、中華郵政公司董事長吳宏謀、枋山區農會理事長戴正一、芒果農民代表盧旺昇等人出席。

周春米會中表示，2021年枋山芒果受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造成銷售通路受阻，在地芒果產業大受衝擊，感謝當時郵政系統成為農民靠山，在枋山設立集貨場，讓農民在第一時間將最新鮮的芒果送到集貨場，協助農民渡過難關。今年再度攜手合作，透過「i郵購」網站及郵政輸送系統，讓新鮮香甜的屏東芒果，更便利且迅速地送到全台民眾手中。

吳宏謀表示，今年中華郵政也與中興大學產學合作，在農產品檢驗、行銷包裝相互配合，枋山芒果也是其中一案例，今天與縣府攜手協助在地農產運銷，透過郵政虛實通路資源，開拓網路銷售通路、提高芒果收寄量能並加快配送效率。

農業處表示，愛文芒果是屏東縣重要夏季果品，目前有約4200公頃，位居全台第2大產區，每年4月底開始，就是品嚐屏東愛文芒果的好時機，果實香氣濃郁，鮮食或製成飲品、甜品及冰品都很適合，加上精美包裝，成為外銷主力果品。