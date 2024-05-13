小琉球堆置600噸垃圾 屏縣府出手調度貨輪估3週清完

屏東小琉球年登逾百萬人次旅客，因鄉公所垃圾清運新約招標不順，島上累積600噸垃圾飄惡臭，縣府今天動員400噸貨輪協助清運，預估3週可完成清運。

縣府發布新聞稿指出，今天上午7時許，縣府在鹽埔漁港及小琉球大福漁港完成人力及警力布署，等待垃圾轉運車搭船到小琉球，要將小琉球暫置2個多月的600噸發臭的垃圾運回台灣本島處理。

環保局長顏幸苑告訴中央社記者，這次動員400噸貨輪，一次可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度最大航次，配合船班時間，預估約3週時間可完成暫置垃圾清運；清運期間仍由琉球鄉公所上午及下午各消毒1次並落實垃圾分類工作，避免衍生傳染病及登革熱問題。

顏幸苑說，依地方制度法及廢棄物清理法規定，垃圾清運是鄉鎮公所工作、垃圾處理是縣府職責。琉球鄉公所應深刻檢討一再流標原因，並針對原因排除招標障礙，以求未來垃圾清運工作永續經營。

另外，若鄉公所在6個月內沒有順利發包，中央將收回經費，一切後果由琉球鄉公所自行承擔。