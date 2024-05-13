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飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

中央社／ 澎湖縣13日電
澎湖縣長陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄。圖／澎湖縣政府提供 王昭月
澎湖縣長陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄。圖／澎湖縣政府提供 王昭月

澎湖縣陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄，期盼第3家航空加入後，增加空運量能，提升對外交通便利性。

陳光復表示，澎湖發展與對外交通緊密相扣，對外交通仰賴空運、海運，其中空運速度快，且氣候條件容許度較大，一般民眾都優先選擇空運，但在遠東航空退出後，目前國內僅剩2家航空營運，空中運能無法滿足需求，是澎湖長久問題。

交通部長王國材4月底抵澎主持澎湖馬公1號碼頭延建落成啟用與郵輪旅運中心動土時，地方也再度反應台澎空中交通，每遇觀光旺季或連假，一票難求問題一再浮現，民航局初步只有協請航空公司調派中大型客機支援疏運。

陳光復今天在主持縣務會議中指出，為增加空運服務量能，縣府積極爭取第3家航空公司，洽談合作進度已達80%，有望於今年底簽署合作備忘錄，期盼透過第3家航空公司加入，提升對外交通便利性。

澎湖在今年初，有在地陳姓旅行業者以包機方式，由越捷航空執行澎湖與越南6個往返航班，班班客滿，成功帶動2地旅遊市場；未來澎湖若爭取越捷航空加入，由於越捷航空屬外籍航空，除非與國內航空合作或投資買下航空公司，才有可能投入國內航空市場。

澎湖縣 遠東航空 陳光復

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