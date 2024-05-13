高雄520當天結婚送限量賀禮 祝福新人幸福滿溢
高雄市民政局表示，新人20日到高雄戶政事務所辦理結婚登記，可獲得限量文創設計「高雄愛」賀禮1份，禮盒裝有在地知名店家製作心型餅乾，祝福每對新人幸福滿溢。
高雄市民政局發布新聞稿指出，禮盒以珠寶盒珍藏瑰寶為設計概念，盒面上印有「高興伴一生，雄愛一起甜」字樣，盒內裝入印有象徵高雄意象圖案8款心型餅乾，由在地知名店家「17號穀倉」製作。
民政局表示，禮盒寓意為將高雄迷人浪漫景緻幻化成甜蜜滋味，在520這充滿幸福日子裡，讓相愛兩人一起品嚐幸福滋味，使彼此雋永愛情及美好回憶永遠珍藏在粉紅色珠寶盒裡。
另外，為讓520當天結婚登記新人留下與眾不同回憶，戶政事務所也舉辦「放閃Show恩愛，說出新未來，扭出新希望」人口政策口號宣導影音徵集活動，新人們只要在520當天完成指定任務，即可參加扭蛋抽抽樂，有機會獲得超商禮券或小禮物。
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