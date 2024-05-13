快訊

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TPASS月票慶週年 高雄市宣布減碳量前399名1個月免費

中央社／ 高雄13日電
TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠。圖／聯合報系資料照片 蘇健忠
TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠。圖／聯合報系資料照片 蘇健忠

TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天（13日）宣布多項優惠，包括高雄市月票用戶減碳量前399名會員，免費回饋高雄市通勤月票1個月。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄TPASS通勤月票自去年4月27日開賣至今已滿1週年，3月份銷售量突破7萬2000張，使用次數已超過3191萬人次。經統計月票開賣以來，減碳量達2.4萬噸，相當於200萬棵樹的年減碳量。

交通局今天新聞稿表示，為感謝民眾踴躍使用，將提供月票開賣以來高雄市區399月票用戶減碳量前399名會員，免費回饋1個月高雄市區399月票。

此外，高雄市即日起至6月30日止推出系列活動，期間高雄市區通勤月票用戶減碳量前399名會員推薦加入的新會員，只要於表單填入個人基本資料及推薦者的MeN Go會員帳號，前200名新會員即可獲得100元TPASS月票折價優惠券。

活動期間購買高雄市區399月票或南高屏999通勤月票方案，有機會抽中最大獎價值2萬5000元的長榮航空高雄至大阪來回機票1張，或南高屏999通勤月票1年份等多項獎品。

為鼓勵更多民眾使用公共運輸，活動期間新加入MeN Go會員且購買月票，再多1次抽獎機會。詳細活動資訊、TPASS月票服務可於MeNGo APP、官網、交通局官網查詢。

TPASS 減碳 高雄市

延伸閱讀

懶人包／通勤族有福了！TPASS總價450萬乘車金 抽獎資格、怎參加一次看

台鐵若漲票價 學者：地方政府須同步思考TPASS預算增加議題

林口轉運站增設停車場6/1啟用 持1200汽車月票可打8折

「TPASS慶週年 乘車金大放送」上網登錄！最高可獲15,000元

相關新聞

TPASS月票慶週年 高雄市宣布減碳量前399名1個月免費

TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠，包括高雄市月票用戶減碳量前399名會員...

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄，期...

卡關十餘年！高雄茄萣1-4號道路涉黑面琵鷺棲地 陳其邁曝下一步

高雄茄定居民要求開闢1-4號計畫道路，以縮短茄萣市區往南交通距離，不過道路行經黑琵過冬的茄萣濕地引發訴訟爭議，工程延宕十...

澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班

2024澎湖國際海上花火節從本月2日至7月30日登場，5月每周一、四晚間施放煙火，原定吸引遊客，但今澎湖海象不佳，從布袋...

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升...

《星際大戰》璀璨銀河現身貓鼻頭 高雄男花2小時拍到驚豔畫面

屏東貓鼻頭風景區若天氣放晴，夜晚星空燦爛，吸引不少攝影愛好者守候拍銀河；高雄市一名喜愛攝影的男子趙千博前天深夜專程殺去貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。