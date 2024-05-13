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停駛16年！高雄「濱線」火車復駛 將在夏天重現百年風華

中央社／ 高雄13日電

台鐵「高雄港站」2008年廢站停駛，高市府最近於全台徵集多輛老火車，預計在今年夏天舉辦「濱線啓程－哈瑪星再出發」活動，重現濱線火車奔馳場景，不過具體行駛路線及時間待定。

高雄市政府文化局今天向中央社記者表示，停駛多年的「高雄港站」正進行檢修，市府也於全台徵集多輛老火車，準備於夏天舉辦「濱線啓程－哈瑪星再出發」活動，讓老火車及老車站重新啟動，不過具體行駛路線及舉辦時間仍待定。

市長陳其邁表示，讓哈瑪星鐵道文化園區軌道上的火車動起來，是高雄各界多年努力成果，克服眾多困難，今年終於讓火車再度行駛在原來軌道上，嘟嘟車更是許多老高雄人回憶，歡迎民眾一同體驗「濱線」重新啓程重要時刻。

文化局今天發布新聞稿指出，為了達成此次鐵道復駛，陸續調集歷史上曾行駛的火車回家，超過半年時間洽詢全國火車相關單位尋找火車，最後從台北鐵道博物館、台中龍井廢車場、屏東潮州機廠等地將火車接回高雄。

今年夏天將「嘟嘟車（柴聯自強號列車）」、「守車」、「敞車」與「油罐車」4個不同車型，總計8輛車帶回到園區，同時把園區內3台蒸汽機車及1輛煤斗車脫漆生鏽部份進行內外塗裝整理，各式車輛將規劃為復駛列車、商業進駐空間、靜態展示及表演場域等多元用途。

文化局說明，這次濱線復駛，回歸高雄港站作為貨運專用車站的歷史核心；各式火車在夏天將重新齊聚於哈瑪星鐵道文化園區，重現百餘年鐵道的風華歲月。詳情可上文化局官網或文化局臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

文化局 火車 鐵道

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