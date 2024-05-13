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曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
消防局前年在愛河舉辦水域搶救演練，無人機掛載救生圈卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，器材救在眾目睽睽之下墜落愛河。記者宋原彰／翻攝
消防局前年在愛河舉辦水域搶救演練，無人機掛載救生圈卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，器材救在眾目睽睽之下墜落愛河。記者宋原彰／翻攝

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升救援成效；高雄市消防局目前共有35台，屬全台最多，但議員認為相較陸地救援，無人機在水域救援演練次數少，前年無人機投放救生圈時，甚至在愛河墜落，擔憂救溺的成效差。

高雄市警義消現有無人機35台，飛手73人，各式證照共122張，目前無人機配置於各救災救護大隊，由指揮中心統一調撥派遣；去年內門山林野火、屏東明揚火警、0403花蓮地震搜救，透過無人機第一時間取得災害現場立體資訊及影響範圍，今年清明節首創以無人機高空監控，有效降低雜草火災件數達20%。

消防局108年起購入無人機，目前有31台、義消隊4台無人機，其中3台6公斤級無人機能吊掛救生圈，61人有使用執照，目前持續使用無人機救災，包括明揚大火、清明節掃墓火警時都有使用；議員陳麗娜表示，相較於在陸地使用，近來水上運動盛行，市府近5年來在水上做無人機救災演習僅9次，實戰演練不足。

高市消防局前年在愛河出海口「真愛碼頭」舉辦水域搶救演練，首次引進無人機掛載救生圈，強調此技術抗風能力強、有較高載重能力，豈料演練當下，無人機飛向水面上的模擬溺水者，卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，器材救在眾目睽睽之下「墜入愛河」，價值數萬元的器械最後反被待救援者撈起，整組毀損。

「前年無人機在愛河上演練時遭強風吹落，成為無人機界的大笑話。」陳麗娜表示，消防局欠缺經驗、操作人員不會判斷風勢下，加上受限於無人機性能、載重、地形、風速等條件，至今仍沒有使用無人機空投救生圈，成功救人的案例，市府添購器具卻無法利用在水上救災，讓裝備閒置率增加就是浪費公帑。

消防局長王志平表示，高雄市已積極增加無人機操作人力並加強訓練，在全台縣市已屬前段班，目前市府添購機具並非具備高級先進技術，無人機載重有其限制，操作技術有極限、無法突破，會持續強化、提升機具等級，此外市府也有2台動力遙控救生圈能提供水上救援，

消防局補充，救溺案件搶救方式及戰術多元，包括岸上救援運用陸上器具，如繩索、魚雷浮標、救生圈、拋繩槍、拋繩袋及絞繩機等，和入水救援以救生人力搭配救生艇或潛水救援等，而以無人機掛載救生圈進行水域救援為救援方式之一，此方式須考量天候及環境狀況才能執行。救災指揮官會依水域特性、水流狀況、受溺情形，妥善運用各式器材，擬定快速、安全、有效的搶救方案。

消防局無人機操作人員平時會加強操作熟悉度與落實災害現場情資偵搜，增進飛手對無人機操作熟悉度、災害現場取景角度及及協助指揮官進進行樣態分析。圖／高雄市消防局提供
消防局無人機操作人員平時會加強操作熟悉度與落實災害現場情資偵搜，增進飛手對無人機操作熟悉度、災害現場取景角度及及協助指揮官進進行樣態分析。圖／高雄市消防局提供

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