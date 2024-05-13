曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差
過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升救援成效；高雄市消防局目前共有35台，屬全台最多，但議員認為相較陸地救援，無人機在水域救援演練次數少，前年無人機投放救生圈時，甚至在愛河墜落，擔憂救溺的成效差。
高雄市警義消現有無人機35台，飛手73人，各式證照共122張，目前無人機配置於各救災救護大隊，由指揮中心統一調撥派遣；去年內門山林野火、屏東明揚火警、0403花蓮地震搜救，透過無人機第一時間取得災害現場立體資訊及影響範圍，今年清明節首創以無人機高空監控，有效降低雜草火災件數達20%。
消防局108年起購入無人機，目前有31台、義消隊4台無人機，其中3台6公斤級無人機能吊掛救生圈，61人有使用執照，目前持續使用無人機救災，包括明揚大火、清明節掃墓火警時都有使用；議員陳麗娜表示，相較於在陸地使用，近來水上運動盛行，市府近5年來在水上做無人機救災演習僅9次，實戰演練不足。
高市消防局前年在愛河出海口「真愛碼頭」舉辦水域搶救演練，首次引進無人機掛載救生圈，強調此技術抗風能力強、有較高載重能力，豈料演練當下，無人機飛向水面上的模擬溺水者，卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，器材救在眾目睽睽之下「墜入愛河」，價值數萬元的器械最後反被待救援者撈起，整組毀損。
「前年無人機在愛河上演練時遭強風吹落，成為無人機界的大笑話。」陳麗娜表示，消防局欠缺經驗、操作人員不會判斷風勢下，加上受限於無人機性能、載重、地形、風速等條件，至今仍沒有使用無人機空投救生圈，成功救人的案例，市府添購器具卻無法利用在水上救災，讓裝備閒置率增加就是浪費公帑。
消防局長王志平表示，高雄市已積極增加無人機操作人力並加強訓練，在全台縣市已屬前段班，目前市府添購機具並非具備高級先進技術，無人機載重有其限制，操作技術有極限、無法突破，會持續強化、提升機具等級，此外市府也有2台動力遙控救生圈能提供水上救援，
消防局補充，救溺案件搶救方式及戰術多元，包括岸上救援運用陸上器具，如繩索、魚雷浮標、救生圈、拋繩槍、拋繩袋及絞繩機等，和入水救援以救生人力搭配救生艇或潛水救援等，而以無人機掛載救生圈進行水域救援為救援方式之一，此方式須考量天候及環境狀況才能執行。救災指揮官會依水域特性、水流狀況、受溺情形，妥善運用各式器材，擬定快速、安全、有效的搶救方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言