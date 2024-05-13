曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升救援成效；高雄市消防局目前共有35台，屬全台最多，但議員認為相較陸地救援，無人機在水域救援演練次數少，前年無人機投放救生圈時，甚至在愛河墜落，擔憂救溺的成效差。

高雄市警義消現有無人機35台，飛手73人，各式證照共122張，目前無人機配置於各救災救護大隊，由指揮中心統一調撥派遣；去年內門山林野火、屏東明揚火警、0403花蓮地震搜救，透過無人機第一時間取得災害現場立體資訊及影響範圍，今年清明節首創以無人機高空監控，有效降低雜草火災件數達20%。

消防局108年起購入無人機，目前有31台、義消隊4台無人機，其中3台6公斤級無人機能吊掛救生圈，61人有使用執照，目前持續使用無人機救災，包括明揚大火、清明節掃墓火警時都有使用；議員陳麗娜表示，相較於在陸地使用，近來水上運動盛行，市府近5年來在水上做無人機救災演習僅9次，實戰演練不足。

高市消防局前年在愛河出海口「真愛碼頭」舉辦水域搶救演練，首次引進無人機掛載救生圈，強調此技術抗風能力強、有較高載重能力，豈料演練當下，無人機飛向水面上的模擬溺水者，卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，器材救在眾目睽睽之下「墜入愛河」，價值數萬元的器械最後反被待救援者撈起，整組毀損。

「前年無人機在愛河上演練時遭強風吹落，成為無人機界的大笑話。」陳麗娜表示，消防局欠缺經驗、操作人員不會判斷風勢下，加上受限於無人機性能、載重、地形、風速等條件，至今仍沒有使用無人機空投救生圈，成功救人的案例，市府添購器具卻無法利用在水上救災，讓裝備閒置率增加就是浪費公帑。

消防局長王志平表示，高雄市已積極增加無人機操作人力並加強訓練，在全台縣市已屬前段班，目前市府添購機具並非具備高級先進技術，無人機載重有其限制，操作技術有極限、無法突破，會持續強化、提升機具等級，此外市府也有2台動力遙控救生圈能提供水上救援，