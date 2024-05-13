《星際大戰》璀璨銀河現身貓鼻頭 高雄男花2小時拍到驚豔畫面

屏東貓鼻頭風景區若天氣放晴，夜晚星空燦爛，吸引不少攝影愛好者守候拍銀河；高雄市一名喜愛攝影的男子趙千博前天深夜專程殺去貓鼻頭，花2小時拍攝，一度因光害嚴重，拍到的畫面慘兮兮，耐心守候下，終於在昨晨捕捉到如電影「星際大戰」中出現的璀璨銀河畫面，初體驗讓他驚喜不已！

攝影愛好者趙千博指出，11日深夜10點多，從高雄殺去貓鼻頭，專程拍攝星空銀河，在現場守候，剛開始拍到的畫面，因光害嚴重，星星只有一點點，看不清，他持續守候，在大約昨晨12時11分許，捕捉到一整片璀璨銀河系的畫面，初體驗就有這樣的成效，讓他相當有成就感。

趙千博指出，貓鼻頭風景區是攝影愛好者拍攝銀河系星空的夯點，能否拍到銀河受限於地球自轉和公轉的角度位置及天候、當地是否有光害等因素，若運氣好，甚至用肉眼也可見美麗的銀河。