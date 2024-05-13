快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

陳其邁撂法語！首次「法國生活節在高雄」6月連3天登場

中央社／ 高雄13日電
高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日登場，市長陳其邁表示，法國生活節是台法文化持續深化的重要象徵，也創造法國城市與高雄之間更多的互動交流。 徐白櫻
高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日登場，市長陳其邁表示，法國生活節是台法文化持續深化的重要象徵，也創造法國城市與高雄之間更多的互動交流。 徐白櫻

高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區登場；市府表示，盼藉此加深認識法國城市，牽起交流機會。

高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿宣布，市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園登場。

行政暨國際處表示，法國生活節不僅有法式主題市集，法式舞台演出；隨著巴黎奧運7月將揭幕，更安排法式滾球、兒童足球等運動體驗，結合文化講座及露天電影等期間限定內容，要讓全台民眾都能在高雄港邊感受法式風情。

市長陳其邁表示，法國生活節是台法文化持續深化的重要象徵，也創造法國城市與高雄之間更多的互動交流，相信能將高雄的陽光、笑容與幸福感傳遞給每名來訪旅客。

法國駐台代表龍燁（Franck Paris）則指出，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎與台北，相信在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結。

陳其邁也與龍燁攜手拍攝此次活動的宣傳影片，2人在活動地點駁二藝術特區及高雄知名地標大港橋前進行拍攝，陳其邁以法語、龍燁則以「國台語」雙聲道，邀請各地民眾一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟法國南方同樣擁有溫暖氣候及多元文化，藉由舉辦活動契機，也期盼進一步與法國城市加深彼此認識，牽起交流機會。

巴黎奧運 法國 陳其邁

延伸閱讀

卡關十餘年！高雄茄萣1-4號道路涉黑面琵鷺棲地 陳其邁曝下一步

520總統就職典禮出席嗎？陳其邁：正值市政總質詢、需議會同意

半聯開半社宅？國際商工市中心閒置校地受矚 陳其邁曝1名校感興趣

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

相關新聞

卡關十餘年！高雄茄萣1-4號道路涉黑面琵鷺棲地 陳其邁曝下一步

高雄茄定居民要求開闢1-4號計畫道路，以縮短茄萣市區往南交通距離，不過道路行經黑琵過冬的茄萣濕地引發訴訟爭議，工程延宕十...

澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班

2024澎湖國際海上花火節從本月2日至7月30日登場，5月每周一、四晚間施放煙火，原定吸引遊客，但今澎湖海象不佳，從布袋...

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升...

《星際大戰》璀璨銀河現身貓鼻頭 高雄男花2小時拍到驚豔畫面

屏東貓鼻頭風景區若天氣放晴，夜晚星空燦爛，吸引不少攝影愛好者守候拍銀河；高雄市一名喜愛攝影的男子趙千博前天深夜專程殺去貓...

陳其邁撂法語！首次「法國生活節在高雄」6月連3天登場

高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區登場；市府表示...

高雄宮廟拚淨零 議員促增補助

高雄去年成立全台首間淨零學院，編列275億元推動淨零計畫、訓練人才，但北市去年已有首座宮廟設可撓式太陽能光電板成示範場域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。