陳其邁撂法語！首次「法國生活節在高雄」6月連3天登場

高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區登場；市府表示，盼藉此加深認識法國城市，牽起交流機會。

高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿宣布，市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園登場。

行政暨國際處表示，法國生活節不僅有法式主題市集，法式舞台演出；隨著巴黎奧運7月將揭幕，更安排法式滾球、兒童足球等運動體驗，結合文化講座及露天電影等期間限定內容，要讓全台民眾都能在高雄港邊感受法式風情。

市長陳其邁表示，法國生活節是台法文化持續深化的重要象徵，也創造法國城市與高雄之間更多的互動交流，相信能將高雄的陽光、笑容與幸福感傳遞給每名來訪旅客。

法國駐台代表龍燁（Franck Paris）則指出，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎與台北，相信在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結。

陳其邁也與龍燁攜手拍攝此次活動的宣傳影片，2人在活動地點駁二藝術特區及高雄知名地標大港橋前進行拍攝，陳其邁以法語、龍燁則以「國台語」雙聲道，邀請各地民眾一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟法國南方同樣擁有溫暖氣候及多元文化，藉由舉辦活動契機，也期盼進一步與法國城市加深彼此認識，牽起交流機會。