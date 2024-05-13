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澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班
2024澎湖國際海上花火節從5月2日至7月30日登場。5月每周一、四晚間施放煙火，原定吸引遊客，但今澎湖海象不佳，從布袋至馬公的客輪航線，臨時取消航班，這已是今年花火節活動期間，第二次布袋客輪因天候停駛。
根據各家客輪公司公告，中央氣象署於5月13日上午8點更改預報，因風級已達7級，達港口管制標準，基於航行與旅客安全，早上往返嘉義布袋、澎湖馬公客輪取消航班，待解除管制後再調整航班時間。
「2024澎湖國際海上花火節」今年與日本漫畫航海王合作，5月、6月為每週一、四，7月為每週二施放煙火，有10場電影之夜和3套專屬航海王無人機圖型，在觀音亭展演。
6月1日、15日和7月28日則分別在七美、望安及吉貝等3場離島舉行，在2個多月活動期間，總計有28場展演，預估掀起澎湖觀光熱潮。
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