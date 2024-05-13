澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班

2024澎湖國際海上花火節從5月2日至7月30日登場。5月每周一、四晚間施放煙火，原定吸引遊客，但今澎湖海象不佳，從布袋至馬公的客輪航線，臨時取消航班，這已是今年花火節活動期間，第二次布袋客輪因天候停駛。

根據各家客輪公司公告，中央氣象署於5月13日上午8點更改預報，因風級已達7級，達港口管制標準，基於航行與旅客安全，早上往返嘉義布袋、澎湖馬公客輪取消航班，待解除管制後再調整航班時間。

「2024澎湖國際海上花火節」今年與日本漫畫航海王合作，5月、6月為每週一、四，7月為每週二施放煙火，有10場電影之夜和3套專屬航海王無人機圖型，在觀音亭展演。