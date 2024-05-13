「高雄首選」玉荷包禮盒 減產不漲價開放預購

高雄市農業局力推「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒，即日起開放預購，24日起陸續出貨。今年玉荷包雖減產但不漲價，5斤裝禮盒頂級規格1388元、特級規格849元。

高雄玉荷包種植面積約2343公頃，於每年5月底、6月初期間量產，是全台玉荷包最大生產地。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到民眾喜愛。

近年來高市府農業局以「高雄首選」品牌推廣，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，並採用通過產銷履歷驗證的玉荷包，以提高禮盒品質，建立消費者果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。

農業局今天新聞稿表示，推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，每年一到產季就有許多消費者詢問購買，「高雄首選電商平台」提供多元的支付方式，即日起開始受理預訂，將在5月24日起陸續出貨。

農業局指出，玉荷包禮盒每粒甜度超過14度，鮮香可口，送禮自用兩相宜。年初雖因氣候因素導致玉荷包減產，為回饋客戶，今年玉荷包不漲價，5斤裝禮盒的頂級規格新台幣1388元，特級規格849元，欲購從速。