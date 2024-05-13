屏東志工團 說書推廣閱讀

屏東縣屏東市復興國小一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，深入教室當故事媽媽、帶領走讀村莊，協助圖書館館務，今年獲教育部閱讀磐石獎閱讀推手團體組獎項。學校也打造社區共讀站欣閱書屋，透過閱讀拉近與社區距離，讓閱讀在社區角落萌芽。

復興國小前身是1947年成立的台糖第2區分公司子弟學校，當時製糖業榮景一片，屏東平原糖業鐵道上疾駛五分車滿載甘蔗，但隨著製糖業沒落，1968年台糖將學校捐贈給屏東縣政府，更名復興國小。

校內志工成立甜蜜星（心）團推動閱讀，團員達102人。校長李嘉齡指出，過去糖廠製糖，學校空氣瀰漫一股甜甜味道，用甜蜜初心陪伴孩子學習。

李嘉齡表示，志工隊分圖書館務、活動支援、說書人3組，除了用聲音、表情說書，也能把繪本變劇本，演給孩子看。學校借書證結合悠遊卡，數位借書證一卡多用，社區共讀站、屏東總圖、高雄總圖及各縣市鄉鎮圖書館皆可使用，借閱量明顯成長。

欣閱書屋以糖業文化為主軸，搭配蔗糖黃、萬年溪水綠、屏東肉圓白、鐵軌黑等在地色彩，由1樓的五分車閱讀轉運站，延伸到2樓社區共讀站，藏書約1萬6千多冊。

學生呂秉沅說，圖書館座椅跟家裡沙發一樣舒服，喜歡到圖書館借書。