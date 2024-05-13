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高雄幸福川 曝氧機組上工

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄幸福川橫跨新興區及前金區後匯入愛河，早年水質不佳飄散惡臭，市府著手整治，現在水質大幅改善，卻常見大量白色泡泡從川底部湧出，引來路人好奇駐足觀看。水利局說，幸福川水底裝設10台曝氧機組，啟動後會出現氣泡，此裝置可增加溶氧量，優化水質。

水利局表示，幸福川水質髒，如同一條水溝，多次整治後，水質變乾淨，河岸兩側廣植樹木，明媚風光成市民假日休憩的場所之一。

台中莊姓遊客說，近日來高雄旅遊，在高雄火車站附近逛街，看見幸福川的底部不停冒出白色泡泡，「遠遠看過去，還以為會有特斯拉從水底探出頭」，感到特別又疑惑。

當地三民區三川里長莊晉勳說，幸福川整治後，吸引大眼海鰱、豆仔魚、虱目魚等魚類從愛河往上逆游，水底的曝氧機很像魚缸的打氣機，噴出氣泡會增加水中含氧量，避免魚類因為含氧量不足而死亡。

水利局說，為維護幸福川水質，汛期前定期辦理淤泥清疏，也在中山路東側的幸福川設置10台曝氧機組，增加水中溶氧，讓河川自然淨化能力增強，確保水質更加穩定。

愛河 水利局 水質

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