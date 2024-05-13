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總舖師走出內門 母親節辦桌超夯

聯合報／ 記者蔡世偉徐白櫻／高雄報導

高雄內門總舖師遠近馳名，前些年受疫情影響，外燴訂單大幅減少，業者努力求生存，外燴銷售據點散布各地，今年更有團隊前進市區舉辦「母親節大宴」引爆訂餐熱潮。市府觀光局說，高雄辦桌文化已建立自有風格及走出差異化，期待更多業者轉型成功。

內門辦桌業者活躍於大型宴會活動中，除公司行號的尾牙、春酒外，每年過年也會辦「初二回娘家呷辦桌」。知名業者「阿隆師」外燴團隊走出內門，前進金獅湖畔的保安宮連辦2天母親節辦桌，原先單日限量50桌，結果第1天開放預訂就大受歡迎，5月11日桌次追加至88桌。

本名湯富隆的阿隆師說，過去辦桌是被動等客戶上門，疫情期間生意慘澹，內門許多總舖師開始經營電商。這次趁母親節主動外出出擊，除讓辦桌文化走進民眾生活，也讓自己招牌能曝光。

屏東李小姐說，很喜歡紅蟳米糕這道菜。高雄林先生說，辦桌菜口感很棒，很期待這樣的活動愈來愈多。

觀光局副局長孫春良表示，以前大家覺得辦桌是逐漸式微的產業之一，但高雄從2001年開始透過宋江陣行銷總舖師文化，近年疫情讓不少業者在危機下掌握契機，進入電商平台後增加業績與曝光度，也有人提升精緻度走出自我風格，樂見產業轉變。

內門 疫情 辦桌

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