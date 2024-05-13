高雄宮廟拚淨零 議員促增補助

高雄去年成立全台首間淨零學院，編列275億元推動淨零計畫、訓練人才，但北市去年已有首座宮廟設可撓式太陽能光電板成示範場域，反觀高雄宮廟的淨零進度緩慢，儲能設備、數位平台、電子支付建置少，議員批市府不積極提供淨零方案與獎勵補助辦法。

宗教界指出，廟宇重視風水，設光電板要廟方同意，還須擲筊請示神明，「淨零很難與寺廟綁在一起」。民政局坦言淨零知識仍不足，無法向下推動，已研擬改進辦法。

屈原宮屋頂設置可撓式太陽能板，冬季每月可省1千元電費，成北市首座創能儲能示範宮廟。市議員鄭孟洳說，此類型太陽能板輕薄、安裝簡便，北市府補助49%費用，誘因很大，反觀高雄宮廟淨零轉型的成功案例很少，應建置服務平台，不要讓淨零碳排成口號。

鄭孟洳建議，民政局可結合中央資源，協助宮廟爭取太陽能儲能設備、宗教商品或平台的數位轉型、綠色存款和銀行數位支付、加裝金爐空汙防制設備等補助，積極辦說明會，鼓勵代表性廟宇加入。

苓雅林德官代天府廟方表示，設光電板要先讓管委會與神明同意，另外綠色存款、數位支付和線上點燈等，與傳統文化差異太大，「淨零很難與地方廟宇綁在一起」。岡山壽天宮廟方說，已實施紙錢減量和環保金爐，不過屋頂都是雕龍畫鳳，很難搭建太陽能板，報名淨零課程的意願不高。

民政局長閻青智坦言，目前熟悉相關領域的人才太少，導致推行的進度緩慢，今年上半年度會有明確改進辦法。

民政局說明，阿蓮光德寺、苓雅意誠堂均已設傳統太陽能設備，光德寺年發電量約27萬度，遠勝屈原宮。全市共有24間宮廟施行以米代金、線上點燈或電子支付等低碳祭祀措施，超過500家廟宇響應減金、減香和減香爐措施；已規畫區公所參與第1階段淨零教育訓練，分區舉辦宗教團體低碳祭祀說明會。