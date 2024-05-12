快訊

今年初才登記結婚...三重滅門慘案妻身分曝光 二婚遇狠夫釀祖孫3人亡

中職／王柏融最速600安、王博玄再見安 將洪總勝場拱上999

騙太大！假周杰倫代言山寨康師傅紅茶 陸網傻眼：「傍名牌」的極致

澎湖表揚模範母親及婆媳 她近40名兒孫大陣仗祝賀

中央社／ 澎湖縣12日電
澎湖縣馬公市公所12日舉行113年模範母親表揚活動，88歲的興仁里蔡洪𥕥（3排右6）在丈夫蔡榮華（3排右5）陪同下出席，近40名兒孫幾乎全體總動員，現場拉起紅布條祝賀，是活動焦點之一。中央社
澎湖縣馬公市公所12日舉行113年模範母親表揚活動，88歲的興仁里蔡洪𥕥（3排右6）在丈夫蔡榮華（3排右5）陪同下出席，近40名兒孫幾乎全體總動員，現場拉起紅布條祝賀，是活動焦點之一。中央社

澎湖縣湖西鄉公所今天表揚母親節鄉內模範母親及模範婆媳。馬公當選模範母親的蔡洪𥕥，兒孫組成近40人的祝賀團，成為活動中最大焦點，展現出家庭和諧幸福。

澎湖湖西與馬公2鄉市今天配合母親節，分別在湖西公所與百世多麗花園酒店舉辦表揚模範母親等活動，湖西鄉長陳振中表揚湖西村陳趙粉等10名模範母親，其中還表揚有湖西吳淑卿、鄭怡汎等4組模範婆媳；馬公市長黃健忠則表揚29名模範母親。澎湖縣政府參議盧春田與議長陳毓仁等多名人士都到場祝賀。

陳振中與黃健忠都在表揚模範母親活動中表示，「家庭是我們生命的根基，每名模範母親都有著一個故事，呼籲為人子女要珍惜與父母在一起的每一刻，愛要及時，孝順也要及時，讓每個家庭充滿溫馨和幸福」。

88歲的馬公興仁里蔡洪𥕥今天在丈夫蔡榮華陪同下接受表揚，近40名兒孫等更是大陣仗組團到場祝賀，還拉起寫有「榮華洪𥕥子孫滿堂」的紅布條，一起分享這份榮耀，成為活動中最引人注目的焦點。

澎湖湖西與馬公2鄉市舉辦表揚模範母親活動，除了表揚模母親與模範婆媳外，還安排幼兒園幼兒們精彩的幸福傳愛等表演，為母親節帶來無限歡樂和感動。

模範母親 澎湖縣 馬公

延伸閱讀

麥寮人等了1年多！社教園區場館終能使用 鄉長：年底前全面開放

家庭生活傳習 31歲布農族張慧玲獲頒族語模範母親

精選６間高CP澎湖住宿！ 從絕佳海景到泳池Villa 各式特色房型必須收藏

娘家、婆家重擔一肩挑！82歲謝秀治熬出頭當選模範母親

相關新聞

澎湖表揚模範母親及婆媳 她近40名兒孫大陣仗祝賀

澎湖縣湖西鄉公所今天表揚母親節鄉內模範母親及模範婆媳。馬公當選模範母親的蔡洪𥕥，兒孫組成近40人的祝賀團，成為活動中最...

高雄幸福川河底湧現白色泡泡 遊客直呼「奇景」水利局揭密

高雄幸福川橫跨新興區及前金區後匯入愛河，水利局為了維護幸福川水質，在水底裝設10台曝氧機組，設定時間啟動、增加河川水中溶...

1人服務台東91名臥床病患 張雨潔挺8月孕肚照常上山下海

台東地形狹長，創世基金會台東院居家服務個案由南至北分布各地。護理師張雨潔守護植物人10年，1人服務91位到宅個案，曾經挺...

電圍網如大型電蚊拍 助農友防猴減9成損失

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、噪音、加高圍籬等措施，但...

高雄這間「電影院」為何屹立不搖？ 網友提問釣出一堆老司機

有民眾在臉書「高雄點」分享一張位於新崛江商圈的「開放電影院」照片，直呼「屹立不搖！到底是靠誰在撐？」貼文一天就有近900...

高雄內門總鋪師母親節大宴訂單爆桌 10道菜名滿滿感恩母親

高雄內門總鋪師遠近馳名，近年受疫情影響，各團隊外燴銷售據點散布各地，不侷限內門、旗山等地。為慶祝母親節，阿隆師外燴團隊昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。