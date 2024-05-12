高雄幸福川河底湧現白色泡泡 遊客直呼「奇景」水利局揭密

高雄幸福川橫跨新興區及前金區後匯入愛河，水利局為了維護幸福川水質，在水底裝設10台曝氧機組，設定時間啟動、增加河川水中溶氧量，優化水質。當地居民說，近年來水質改善，幾乎沒有臭味，常可看到魚兒優游，而曝氧機啟動時，大量白色泡泡從幸福川底部湧出，也成為路人駐足觀看的奇景。

水利局表示，幸福川前身是二號運河，總長度約2.9公里，以往水質髒，如同一條大水溝，經過多次整治後，水質變乾淨，河岸兩岸廣植樹木，營造美麗的親水環境，明媚的風光成為市民假日休憩的場所之一。

來自台中的莊姓遊客說，近日來高雄旅遊，在高雄火車站附近逛街時，發現幸福川的底部不停冒出白色泡泡，因為是第一次看到，「遠遠看過去，還以為會有特斯拉從水底探出頭！」覺得相當特別。

當地三民區三川里長莊晉勳說，幸福川整治後，水質吸引大眼海鰱、豆仔魚、虱目魚從愛河由來幸福川，水底的曝氧機很像魚缸的打氣機，噴出氣泡增加水中的含氧量，避免魚類因為含氧量不足而死亡的風險。