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高雄幸福川河底湧現白色泡泡 遊客直呼「奇景」水利局揭密

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市區的幸福川水底裝設曝氧機，啟動後可增加河川水中溶氧量，優化水質。記者王勇超／攝影
高雄市區的幸福川水底裝設曝氧機，啟動後可增加河川水中溶氧量，優化水質。記者王勇超／攝影

高雄幸福川橫跨新興區及前金區後匯入愛河水利局為了維護幸福川水質，在水底裝設10台曝氧機組，設定時間啟動、增加河川水中溶氧量，優化水質。當地居民說，近年來水質改善，幾乎沒有臭味，常可看到魚兒優游，而曝氧機啟動時，大量白色泡泡從幸福川底部湧出，也成為路人駐足觀看的奇景。

水利局表示，幸福川前身是二號運河，總長度約2.9公里，以往水質髒，如同一條大水溝，經過多次整治後，水質變乾淨，河岸兩岸廣植樹木，營造美麗的親水環境，明媚的風光成為市民假日休憩的場所之一。

來自台中的莊姓遊客說，近日來高雄旅遊，在高雄火車站附近逛街時，發現幸福川的底部不停冒出白色泡泡，因為是第一次看到，「遠遠看過去，還以為會有特斯拉從水底探出頭！」覺得相當特別。

當地三民區三川里長莊晉勳說，幸福川整治後，水質吸引大眼海鰱、豆仔魚、虱目魚從愛河由來幸福川，水底的曝氧機很像魚缸的打氣機，噴出氣泡增加水中的含氧量，避免魚類因為含氧量不足而死亡的風險。

水利局說，為了維護幸福川水質，除了在汛期前都會定期辦理淤泥清疏作業，也在中山路東側的幸福川設置10台曝氧機組，增加水中溶氧，讓河川自然淨化能力增強，對水質的淨化也有正面助益，也能確保水質更加穩定。

高雄市區的幸福川水底裝設10台曝氧機，啟動時大量白色泡泡從底部湧出。記者王勇超／攝影
高雄市區的幸福川水底裝設10台曝氧機，啟動時大量白色泡泡從底部湧出。記者王勇超／攝影

愛河 水利局 水質

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