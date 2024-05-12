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高市農田設電圍網讓獼猴知痛而退 農損不到原先1成

中央社／ 高雄12日電

台灣獼猴對田間農作物收成造成損壞，但防治效果對具學習能力的獼猴有限；高市府農業局今天表示，目前防治以架設「電圍網」使其知痛而退最有效，架設後農損已不到原先1成，鼓勵農民提出申設。

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、噪音、加高圍籬等措施，但防治效果對具學習能力的獼猴有限。

農業局今天發布新聞稿指出，目前防止獼猴及其他野生動物危害，以架設「電圍網」為最有效的防治方式，農業局輔導補助農民架設電圍網，至去年已累計補助48案場，架設後猴害農損已不到原先1成。

農業局表示，今年補助額度提高，已由原本補助新台幣12萬元，提高到23萬元，農民只須負擔約1/4，有意願農民可向區公所申請後，轉農業局審核。

農業局指出，依規定裝設的電圍網，不會造成傷亡，只會造成疼痛且用電便宜；使用車用蓄電池替代電源供應，也能使用數週，原理相似電蚊拍。

農業局呼籲農民，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培的農戶，農地達0.2公頃（含）以上且為合法使用者，可向鄰近公所提出申請。

農業局也提醒，人為餵食會提高猴群存活率及生育率，讓猴群數量變得更難控制，呼籲民眾勿餵食獼猴，在公告禁止區域內餵食獼猴，不須經過勸導，可直接處5000元以上、1萬元以下罰鍰。

此外，那瑪夏水蜜桃生產面積40公頃，今年因1到2月開花期乾旱導致授粉結果不良，減產3成，預估總產量160公噸；農業局已爭取每公頃9萬5000元救助，減輕農民損失。

台灣獼猴 水蜜桃 農民

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