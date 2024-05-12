1人服務台東91名臥床病患 張雨潔挺8月孕肚照常上山下海

台東地形狹長，創世基金會台東院居家服務個案由南至北分布各地。護理師張雨潔守護植物人10年，1人服務91位到宅個案，曾經挺著8個月孕肚，上山下海深入各鄉鎮村里，至今難忘首位個案「阿貴阿嬤」臥床14年，在她協助下終於能洗澡時的感動時刻。

創世台東院院民52名，11名護理師及6名生活服務員照顧。院方說，照顧人員必須每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班。

除院內個案外，創世基金會也到宅照顧植物人、行動不便的臥床老人，以及有明確護理需求的病患。資深護理師張雨潔每月訪視91名個案，因個案分布各地，鄉間產業道路崎嶇難行，她從害怕開車到上山下海行動自如，生命體驗與眾不同。

「阿貴阿嬤終於可以洗澡了，那一幕至今難忘！」張雨潔說，阿貴阿嬤是她的第一名個案，癱瘓臥床20年，過去都是家人或居服員用毛巾擦拭身體，直到6年前她到宅服務，使用泡澡墊讓阿嬤原床泡澡，不用下床也能感受睽違多年的洗澡舒適感，感恩自己有能力能幫助他們。

台東院指出，張雨潔是2寶媽，先生是職業軍人，常常一打二照顧家中幼兒，即使懷孕也照常工作，還有許多跟張雨潔一樣堅守崗位的護理師，今年適逢國際護師節與母親節同一天，創世代替無聲的植物人，齊向所有護理人員說聲祝福和謝謝，感謝他們的付出及奉獻，並給予更多的肯定和尊重。

創世基金會成立於1986年，全台有17所安養院，3處分會，目前有170位護理師、161位生活服務員提供專業照護。