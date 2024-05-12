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電圍網如大型電蚊拍 助農友防猴減9成損失

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
農業局表示，按規定裝設的電圍網宛如電蚊拍，僅會造成獼猴疼痛感，不會有傷亡產生。圖／高雄市農業局提供
農業局表示，按規定裝設的電圍網宛如電蚊拍，僅會造成獼猴疼痛感，不會有傷亡產生。圖／高雄市農業局提供

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、噪音、加高圍籬等措施，但防治效果對具學習能力的獼猴有限。目前防止獼猴及其他野生動物危害，以架設「電圍網」為最有效防治方式。

高雄市農業局輔導補助農民架設電圍網，至2023年已累計補助48案場，架設後猴害農損已不到原先1成。今年補助額度提高，已由原本補助12萬元，提高到23萬元，農民只需負擔約4分之1，有意願之農民可向當地區公所申請後，轉農業局審核。

有人擔心電網會造成獼猴受傷甚至死亡，對此農業局表示，依規定裝設的電圍網，不會造成傷亡，只會造成疼痛且用電便宜，即使用車用蓄電池替代電源供應，也能使用數周，原理相似電蚊拍。

農業局呼籲農民，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培之農戶，農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用者，可就近向鄰近公所提出申請。

也提醒因人為餵食，會提高猴群的存活率跟生育率，讓猴群數量變得更難控制。請民眾勿餵食獼猴，凡在公告禁止區域內餵食獼猴，不需經過勸導，可直接處新臺幣5千元以上1萬元以下罰鍰。

農業局鼓勵農民裝設電圍網防獼猴入侵造成農損。圖／高雄市農業局提供
農業局鼓勵農民裝設電圍網防獼猴入侵造成農損。圖／高雄市農業局提供

使用者 台灣獼猴 農民

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