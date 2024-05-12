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高雄這間「電影院」為何屹立不搖？ 網友提問釣出一堆老司機

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「開放電影院」建築物的黃色塗漆搭配綠色招牌相當顯眼。記者王勇超／攝影
「開放電影院」建築物的黃色塗漆搭配綠色招牌相當顯眼。記者王勇超／攝影

有民眾在臉書「高雄點」分享一張位於新崛江商圈的「開放電影院」照片，直呼「屹立不搖！到底是靠誰在撐？」貼文一天就有近9000個讚。網友說，這間是高雄目前唯一僅存MTV，從開幕到現在一直是年輕學生的約會勝地，經常電影看完了還不知道在演什麼。

「開放電影院」（OPEN MTV）位於新興區五福二路，整棟的黃色塗漆搭配綠色招牌，寫著開放、OPEN、MTV、電影院等大字，還有一個巨大的歐風藝術人頭雕像，在新崛江商圈相當顯眼。

許多高雄在地人一看到「高雄點」貼文的照片，立刻上網留言回應。有網友說，「這間真的超強，周圍都已經換過數不清的店，卻可以一直還在，太強大了」、「這家真的是傳奇，超過20年屹立不搖」也有人回憶起小時候經過五福路「看到那顆人頭雕像，快把我嚇死，很怕媽媽又帶我走那條路」。

網友針對原PO好奇「到底是靠誰在撐」提出解答，許多人異口同聲說，「隱密性高，是學生約會愛去的地方」、「當然是衝動的年輕人」、「放片只是掩護....至於真的在幹嘛就心照不宣」、「把電影票跟摩鐵錢省起來支持這裡的人」。

高雄市警局一名「七年級」後段班的吳姓警官說，國、高中時期到新崛江逛街，就曾路過「開放電影院」，當年很多談戀愛的同學會到這裡看電影，而且會刻意選片長比較久的電影，但常常看到劇終，都還不知道在演什麼。

MTV 電影

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