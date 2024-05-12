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辦茶會傾聽社宅住戶需求 高市府：檢討如何做得更好

中央社／ 高雄12日電

高雄市政府注重社宅社區經營，日前在凱旋青樹社宅舉辦交流茶會，傾聽住戶需求；市府都發局表示，將逐一檢討如何把社宅做得更好，並研議解決方案後向住戶說明。

高市府近年推動社宅業務，除了目標戶數不斷增加，都發局也著力於社會住宅的社區經營，日前於凱旋青樹舉辦住戶交流茶會，並邀請高雄大學法律系副教授張鈺光與會，協助回應住戶法律提問。

都發局長吳文彥今天透過新聞稿表示，盼透過在社區內舉辦活動，促進社區住戶情誼，建立對市府與社區物業管理公司的信賴感；居民對社區的相關建議，都發局也將逐一檢討並思考如何把社宅業務做得更好。

凱旋青樹社宅從去年7月開始入住，社宅除有托嬰中心提供托育服務，並陸續有全聯超市及淡江教會進駐，近期也開放共享空間招租，提供住戶聯誼、閱讀、工作、創業等使用空間，讓社宅生活機能更完善。

為讓住戶了解目前社宅運作情形，增近彼此情誼，都發局以茶會方式邀請住戶參加，希望了解住戶入住後在社宅管理上的意見與需求。

住戶提出關於偵煙探測器的運作、房間內的浴室地板排水速度、社區清潔人員的清潔問題及住戶抽菸如何改善等問題。

都發局傾聽住戶需求，並要求物管公司加強人員教育訓練，讓管理人員都能熟練各種狀況處理；針對無法當場解決的意見提問，都發局表示將彙整研議解決方案後，再向住戶說明。

吳文彥表示，未來將規劃每半年舉辦1次聯誼活動，傾聽住戶心聲了解社區需求，共創美好社宅居住環境。

住戶 社宅 聯誼

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