高雄內門總鋪師母親節大宴訂單爆桌 10道菜名滿滿感恩母親

高雄內門總鋪師遠近馳名，近年受疫情影響，各團隊外燴銷售據點散布各地，不侷限內門、旗山等地。為慶祝母親節，阿隆師外燴團隊昨天與今天在金獅湖保安宮推出每天限量50桌、定價1萬元的「母親節大宴」，豈料推出後大受歡迎，預定第一天就客滿，爆桌到88桌才打住。外燴師傅阿翔師說，真的出乎意料，沒想到這麼受歡迎。

內門辦桌菜色以古早味著稱，為配合母親節「呷辦桌」活動，10道菜色各有不同寓意，如金玉滿堂鮪魚秀、多福多壽錦繡拚盤、安康一生魚翅羹、仙姿玉貌石斑魚、長命百歲燉烏雞、心靈手巧紅蟳煲、溫婉有儀品封肉等，連飯後水果與甜點都很特別，分別取名為恩深情重水果塔、包容萬物冰淇淋。