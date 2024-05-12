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高雄內門總鋪師母親節大宴訂單爆桌 10道菜名滿滿感恩母親

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄即時報導
內門最享盛名的就是「初二回娘家」活動，動輒開辦300、400桌；今年業者 首辦感恩母親的母親節大宴活動，沒想到一推出就爆桌。圖／報系資料照
內門最享盛名的就是「初二回娘家」活動，動輒開辦300、400桌；今年業者 首辦感恩母親的母親節大宴活動，沒想到一推出就爆桌。圖／報系資料照

高雄內門總鋪師遠近馳名，近年受疫情影響，各團隊外燴銷售據點散布各地，不侷限內門、旗山等地。為慶祝母親節，阿隆師外燴團隊昨天與今天在金獅湖保安宮推出每天限量50桌、定價1萬元的「母親節大宴」，豈料推出後大受歡迎，預定第一天就客滿，爆桌到88桌才打住。外燴師傅阿翔師說，真的出乎意料，沒想到這麼受歡迎。

內門辦桌菜色以古早味著稱，為配合母親節「呷辦桌」活動，10道菜色各有不同寓意，如金玉滿堂鮪魚秀、多福多壽錦繡拚盤、安康一生魚翅羹、仙姿玉貌石斑魚、長命百歲燉烏雞、心靈手巧紅蟳煲、溫婉有儀品封肉等，連飯後水果與甜點都很特別，分別取名為恩深情重水果塔、包容萬物冰淇淋。

阿隆師外燴團隊第二代、阿翔師說，今年是第二次在市區辦母親節外燴活動，保安宮位置適中、停車方便，原本預定11日與12日晚上各席開50桌，線上開放預訂第一天，11日的桌次被秒殺，最後在消費者要求下增加至88桌，12日母親節則考量隔日是上班日及外燴團隊另有訂單，未再增加桌次，真的沒想到，訂購這麼踴躍。

高雄內門阿隆師昨天與今天在高雄市區推出 「母親節大宴 高雄場」活動，10道菜色澎湃，上月推出就搶購一空。圖／取自阿隆師臉書
高雄內門阿隆師昨天與今天在高雄市區推出 「母親節大宴 高雄場」活動，10道菜色澎湃，上月推出就搶購一空。圖／取自阿隆師臉書

內門 團隊 母親節

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