快訊

剛睡醒勿馬上站起應放慢動作 治療師揭年長者易跌倒最大原因

與黨政人士打交道成挑戰 前總統侍衛長：比駐守戰地壓力更大

有拜有保庇！ 會考拜文昌帝君最熱供品這3樣 拜桂花寓意深

志工媽媽組「甜蜜星團」獲閱讀磐石獎學校打造欣閱書屋

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，由一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，陪伴孩子們深耕閱讀，今年獲教育部閱讀磐石獎「閱讀推手團體組」。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，由一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，陪伴孩子們深耕閱讀，今年獲教育部閱讀磐石獎「閱讀推手團體組」。記者劉星君／攝影

屏東縣屏東市一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，分工合作深入教室當故事媽媽、帶領走讀村莊，協助圖書館館務，今年獲教育部閱讀磐石獎「閱讀推手團體組」。學校也打造社區共讀站「欣閱書屋」，讓學童們愛上閱讀，也透過閱讀拉近與社區距離，讓閱讀在社區的角落萌芽。

屏東市復興國小前身是1947年成立 「台糖第二區分公司子弟學校」，當時製糖業榮景一片，屏東平原糖業鐵道上疾駛五分車滿載甘蔗，但隨著製糖業沒落，1968年台糖公司將台糖子弟小學捐贈給屏東縣政府，更名為復興國小。

復興國小深耕閱讀，志工媽媽們組「甜蜜星（心）團」，復興國小校長李嘉齡說，過去糖廠製糖，學校空氣瀰漫一股甜甜味道，志工們希望用這份甜蜜初心陪伴孩子學習，團員累計達102 人。

復興國小退休老師、4年前加入閱讀志工隊的謝秀娟說，志工團成立時正是圖書資訊化，需大量志工協助建檔，初期協助圖書室自動化與環境，隨著學校推展各項閱讀，圖書志工們熱心參與，成為各項閱讀推廣活動最佳支援。

李嘉齡說，志工分3組，圖書館務組、活動支援組 、說書人組。說書組入班說故事，志工除了用聲音、表情說書，也能把把繪本變劇本，演給孩子們看。志工幫忙下，學生們借閱量明顯成長，質的提升上，學校也與復興圖書館，屏東總圖合作，推動閱讀認證。

學校與社區結合，李嘉齡說，規畫6條走讀路線結合糖業文化、萬年溪等主題。近年申請經費將校園老舊圖書室大改造，成為「欣悅書屋」社區共讀站，以糖業文化為主軸，搭配在地色彩，蔗糖黃、萬年溪水綠、屏東肉圓白、鐵軌黑，閱讀動線由一樓五分車閱讀轉運站，延伸到2樓乘載知識社區共讀站，藏書約1萬6千多冊。

李嘉齡說，學校將借書證結合悠遊卡，數位借書證一卡多用，師生悠遊於學校社區共讀站、屏東總圖、高雄總圖及各縣市鄉鎮圖書館，讓閱讀無邊界。二年級陳品琁說，以前圖書館座位少、空間小，現在走道空間變大。三年級呂秉沅說，圖書館新設置座椅跟家裡的沙發一樣舒服，最喜歡在下課時間到圖書館借書。

復興國小社區共讀站，將在寒暑假期間周一到周五上午開放社區使用。

屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，借書證結合悠遊卡，一卡多用。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，借書證結合悠遊卡，一卡多用。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，結合在地文化，讓學童們愛上閱讀。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，借書證結合悠遊卡，一卡多用。記者劉星君／攝影
屏東市復興國小推動閱讀不遺餘力，學校圖書室改造為欣閱書屋，以糖業文化為設計理念，借書證結合悠遊卡，一卡多用。記者劉星君／攝影

五分車 圖書館 屏東縣政府

延伸閱讀

雲林發行第2本官方教材「阿寶的大腳ㄚ遊記」 首刷千本 配發小學、圖書館

山佳國小社區共讀站揭牌 鯨魚命名票選「寶拉」勝出

熱門書難借挨批！新北15.6萬人共用一本、千人排電子書

哈士奇闖警察學校「見人就撲倒親上去」！滿教室蹦跳求收編：人家也想當警犬

相關新聞

屏東潮州棒壘球場啟用 打造日韓移訓基地

屏東縣潮州鎮人口僅次於屏東市，為平衡區域發展，縣府斥資逾13億元新建聯合辦公大樓、全台首座國際級溜冰場、共融遊戲場，其中...

志工媽媽組「甜蜜星團」獲閱讀磐石獎學校打造欣閱書屋

屏東縣屏東市一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，分工合作深入教室當故事媽媽、帶領走讀村莊，協助圖...

暖心輔導員接住曝險少年 屏縣少輔會伴走過青春迷茫

屏東縣少年輔導委員會成立一年，累計服務145件，接住每個曝險少年，有暖心輔導員服務多達51次，陪伴曾誤入歧途少年轉變成為...

紅外線驅猴系統 成本低較友善

高雄野生獼猴撒潑，近期不只水蜜桃，連荔枝、金煌芒果、芭樂都遭到猴害，有鳳梨被獼猴咬爛，農民被迫放棄採收，心血付諸東流，無...

那瑪夏水蜜桃減產4成 又遇猴害

高雄那瑪夏水蜜桃正值採收季，今年減產又碰上獼猴入侵偷吃，讓果農很心痛，有時獼猴一來30隻，如大軍壓境，也有5、6隻的突擊...

斑馬線雜耍 高市府：可罰

馬路如虎口，卻有人當成表演舞台！高雄一名男子前晚7點多在三民區一處輕軌路口，利用停等紅燈之際在斑馬線拋棒玩雜耍，讓騎士們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。