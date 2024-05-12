志工媽媽組「甜蜜星團」獲閱讀磐石獎學校打造欣閱書屋

屏東縣屏東市一群家長、退休老師組成「甜蜜星團」閱讀志工隊，成軍近20年，分工合作深入教室當故事媽媽、帶領走讀村莊，協助圖書館館務，今年獲教育部閱讀磐石獎「閱讀推手團體組」。學校也打造社區共讀站「欣閱書屋」，讓學童們愛上閱讀，也透過閱讀拉近與社區距離，讓閱讀在社區的角落萌芽。

屏東市復興國小前身是1947年成立 「台糖第二區分公司子弟學校」，當時製糖業榮景一片，屏東平原糖業鐵道上疾駛五分車滿載甘蔗，但隨著製糖業沒落，1968年台糖公司將台糖子弟小學捐贈給屏東縣政府，更名為復興國小。

復興國小深耕閱讀，志工媽媽們組「甜蜜星（心）團」，復興國小校長李嘉齡說，過去糖廠製糖，學校空氣瀰漫一股甜甜味道，志工們希望用這份甜蜜初心陪伴孩子學習，團員累計達102 人。

復興國小退休老師、4年前加入閱讀志工隊的謝秀娟說，志工團成立時正是圖書資訊化，需大量志工協助建檔，初期協助圖書室自動化與環境，隨著學校推展各項閱讀，圖書志工們熱心參與，成為各項閱讀推廣活動最佳支援。

李嘉齡說，志工分3組，圖書館務組、活動支援組 、說書人組。說書組入班說故事，志工除了用聲音、表情說書，也能把把繪本變劇本，演給孩子們看。志工幫忙下，學生們借閱量明顯成長，質的提升上，學校也與復興圖書館，屏東總圖合作，推動閱讀認證。

學校與社區結合，李嘉齡說，規畫6條走讀路線結合糖業文化、萬年溪等主題。近年申請經費將校園老舊圖書室大改造，成為「欣悅書屋」社區共讀站，以糖業文化為主軸，搭配在地色彩，蔗糖黃、萬年溪水綠、屏東肉圓白、鐵軌黑，閱讀動線由一樓五分車閱讀轉運站，延伸到2樓乘載知識社區共讀站，藏書約1萬6千多冊。

李嘉齡說，學校將借書證結合悠遊卡，數位借書證一卡多用，師生悠遊於學校社區共讀站、屏東總圖、高雄總圖及各縣市鄉鎮圖書館，讓閱讀無邊界。二年級陳品琁說，以前圖書館座位少、空間小，現在走道空間變大。三年級呂秉沅說，圖書館新設置座椅跟家裡的沙發一樣舒服，最喜歡在下課時間到圖書館借書。