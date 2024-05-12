斑馬線雜耍 高市府：可罰

馬路如虎口，卻有人當成表演舞台！高雄一名男子前晚7點多在三民區一處輕軌路口，利用停等紅燈之際在斑馬線拋棒玩雜耍，讓騎士們看傻眼，警方指男子的行徑已觸法，可開罰500元，高雄市文化局則表示，各類展演活動含街頭藝人演出，都需取得展演場所管理人許可，違反規定即由各管理單位辦理。即使玩雜耍的男子有街頭藝人證照，未申請路權，也不能恣意在馬路上演出。

今年3月間，台南發生外籍人士把馬路當秀場，趁車輛停等紅燈時在馬路玩雜耍，相同情境前晚也發生高雄市，一名戴小丑帽男子在三民區輕軌路口利用紅燈之際表演拋棒，時間約25秒，結束後脫帽鞠躬從容退場。但警方認為男子的馬路雜耍秀屬危險行為，已觸犯道路交通管理處罰條例第78條「於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，可開罰500元罰款。

文化局指出，高市街頭藝人展演場所有40多處，即使這次在馬路上雜耍的男子有街頭藝人證照，也不能恣意在馬路上表演，男子涉及用路安全問題，交由警察大隊鑑定並管制。

高雄市文化局說明，各類展演活動都應事先取得展演場所管理人許可；即使演藝團體要在大馬路拍攝MV或演出，都需事前申請路權，規畫交通管制，以策安全。