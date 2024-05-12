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屏東潮州棒壘球場啟用 打造日韓移訓基地

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣潮州鎮多用途棒壘球場昨由縣長周春米為屏東紅尾隊和美和科大棒球隊的交流賽開球，宣示球場啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣潮州鎮多用途棒壘球場昨由縣長周春米為屏東紅尾隊和美和科大棒球隊的交流賽開球，宣示球場啟用。記者潘欣中／攝影

屏東縣潮州鎮人口僅次於屏東市，為平衡區域發展，縣府斥資逾13億元新建聯合辦公大樓、全台首座國際級溜冰場、共融遊戲場，其中多用途棒壘球場昨在縣長周春米替首場交流賽開球後啟用；潮州鎮長周品全並指，位在鬧區的立體停車場預計7月完工，屆時潮州鎮將邁向現代化城市。

屏縣府爭取教育部補助，在潮州鎮泗林里新建社區型棒壘球場，總經費8787萬元，昨早安排屏東紅尾隊和美和科大棒球隊交流賽後正式啟用。屏東縣長周春米說，後續將爭取更多棒球賽事到屏東，將屏東打造成日、韓選手冬季移訓基地，發展在地棒球運動產業。

屏東縣體育發展處說，潮州棒球場兼具賽事辦理及移訓基地等功能，為讓球場達到最大利用，也希望作為日、韓職棒冬季移訓基地，帶動球場周邊旅宿餐飲商機，也能與國內職棒交流球技。

潮州鎮長周品全說，潮州鎮也是國內滑輪溜冰菁英的培育搖籃，縣府斥資3.7億元打造全台首座、亞洲唯二的國際標準滑輪溜冰場，具有半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，可容納逾千名觀眾，前年底已啟用，另花6.7億元興建的聯合辦公大樓今年1月啟用，財稅局潮州分局、潮州地政、潮州衛生所相繼進駐，潮州鎮正朝現代化城市邁進。

周春米 衛生所

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