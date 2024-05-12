屏東潮州棒壘球場啟用 打造日韓移訓基地

屏東縣潮州鎮人口僅次於屏東市，為平衡區域發展，縣府斥資逾13億元新建聯合辦公大樓、全台首座國際級溜冰場、共融遊戲場，其中多用途棒壘球場昨在縣長周春米替首場交流賽開球後啟用；潮州鎮長周品全並指，位在鬧區的立體停車場預計7月完工，屆時潮州鎮將邁向現代化城市。

屏縣府爭取教育部補助，在潮州鎮泗林里新建社區型棒壘球場，總經費8787萬元，昨早安排屏東紅尾隊和美和科大棒球隊交流賽後正式啟用。屏東縣長周春米說，後續將爭取更多棒球賽事到屏東，將屏東打造成日、韓選手冬季移訓基地，發展在地棒球運動產業。

屏東縣體育發展處說，潮州棒球場兼具賽事辦理及移訓基地等功能，為讓球場達到最大利用，也希望作為日、韓職棒冬季移訓基地，帶動球場周邊旅宿餐飲商機，也能與國內職棒交流球技。

潮州鎮長周品全說，潮州鎮也是國內滑輪溜冰菁英的培育搖籃，縣府斥資3.7億元打造全台首座、亞洲唯二的國際標準滑輪溜冰場，具有半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，可容納逾千名觀眾，前年底已啟用，另花6.7億元興建的聯合辦公大樓今年1月啟用，財稅局潮州分局、潮州地政、潮州衛生所相繼進駐，潮州鎮正朝現代化城市邁進。