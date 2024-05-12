那瑪夏水蜜桃減產4成 又遇猴害

高雄那瑪夏水蜜桃正值採收季，今年減產又碰上獼猴入侵偷吃，讓果農很心痛，有時獼猴一來30隻，如大軍壓境，也有5、6隻的突擊部隊，他們大聲驅趕、放沖天炮、養狗當警衛，成效都不佳。只好半夜守在工寮，趕在清晨獼猴入侵前搶收。有果農嘆，曾經忙了1年，9成的水蜜桃都被猴子糟蹋，真的很無奈。

高雄那瑪夏生產的水蜜桃香氣濃郁、皮薄果肉細緻、水分多、甜度高，4月中旬到5月底供不應求，今年初高溫乾旱、忽冷忽熱、導致水蜜桃嚴重減產，結果最近產季還遭猴群搶食，農友指獼猴常從樹上跳進果園偷摘水蜜桃當早餐，讓人氣得牙癢。

徐姓果農說，今年水蜜桃收成不好，還有猴群來偷，他們清晨5點多就要趕到果園鎮守，有人乾脆住在工寮防止猴子入侵，猴子看到有人，就不敢過來。黃姓果農說，獼猴四處遊走，選定某個果園後，傍晚開始集結，少則5、6隻，多的有30多隻，晚上發出嘎嘎嘎的叫聲，讓人聽得很煩躁，大家又沒辦法24小時不睡覺防堵獼猴，相當困擾。

「猴子很聰明，沖天炮放幾次，就不怕了」，黃姓果農說，有人嘗試用收音機放音樂嚇猴子，一開始還有用，後來猴子竟學會關掉收音機！水蜜桃分批成熟，猴群隔幾天就來一次，防不勝防，有果園損失8、9成，他的果園曾結實幾千顆，通通被猴子糟蹋；今年他架設電圍網，鋸掉猴子可能借力跳進果園的樹枝，猴群才不再肆虐。

高市農業局說，那瑪夏水蜜桃面積約40公頃，今年產量原本預估160公噸，產值超過3000萬元，卻因年初冷熱交替，開花受損，減產30%至40%。

瑪夏區公所表示，今年水蜜桃雖然減產，但農民仍決定比照去年的價格販售，希望更多人品嘗到水蜜桃的美味。