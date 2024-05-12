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紅外線驅猴系統 成本低較友善

聯合報／ 記者王勇超蔡世偉／高雄報導

高雄野生獼猴撒潑，近期不只水蜜桃，連荔枝、金煌芒果、芭樂都遭到猴害，有鳳梨被獼猴咬爛，農民被迫放棄採收，心血付諸東流，無奈自嘲，「今年又是猴子幫忙收成」。專家建議，採用桃園區農業改良場研發的紅外線驅猴預警系統，成本比架設電圍網低，對山區缺乏電力的果園較為友善。

市議員林富寶說，獼猴越來越猖獗，高雄六龜有農民種1甲多金煌芒果全被猴子摘光，內門更有種1萬多顆鳳梨的鳳梨田被獼猴咬爛，也有芭樂園遭獼猴解開套袋咬食，等於全種給猴子吃。

高市農業局為減少獼猴危害，曾邀專家訓練驅猴犬供農戶申請，有果農則施放鞭炮、沖天炮、架設誘捕籠、加高圍籬「治猴」；農業局也配合中央補助果農裝設「電圍網」，每案最多可申請20萬元的資材費和3萬元的架設費，配合電牧器放電，讓獼猴知難而去。

六龜區李姓農民說，以前獼猴入侵，芭樂收成大概剩1成至3成，架電圍網後，收成提高到8成以上，成本雖不便宜，但效果不錯。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟指放沖天炮驅猴，容易誤傷動物或人，也可能造成果園、農地、森林起火，猴子因此遷移到山下覓食，反而造成更嚴重的人猴衝突。目前桃園區農改場研發出紅外線驅猴預警系統，偵測到猴子蹤跡會發出槍聲、人聲等聲響驚嚇猴群，系統以電瓶供電，成本低也較友善。

台灣獼猴 猴子 鳳梨

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