高捷RK1岡山車站模擬演練列車失火...初勘合格 目標6月底通車

高雄市政府今天舉辦高雄捷運RK1岡山車站初勘，在捷運岡山車站內模擬演練列車失火、旅客受傷等事故。市府副秘書長王啓川說，經過一天勘查測試，結論為「同意初勘合格」，將儘速報請交通部履勘，目標6月底通車。

交通局說，這次初勘委員邀請國內土建、機電及營運相關專家共9人，組成初勘委員會，由許添本擔任總召集人，交通部也派員列席指導。

今天初勘演練地點是在捷運岡山車站內，題目狀況為列車在站間失火、月台門全部故障及旅客受傷，現場事故模擬相當逼真，高捷公司與相關單位等聯繫通報迅速，應變動作確實，立即排除事故，展現高度防救災機動性。

交通局表示，經過一天的勘查測試，初勘委員共開出「履勘前須改善事項」0項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項，其中「一般注意改善事項」，主要包含二號出入口與台鐵轉乘動線要考量行人友善措施、天花板消防管線貫穿部未填塞、裝修包板未完成及欄杆填縫未填塞、場域清潔加強等。

王啓川指出，捷運岡山車站通車後，有助於提高岡山核心地區民眾使用捷運方便性，未來延伸線完成後更將連接北高雄並串聯小港機場及高鐵左營站等重要交通樞紐，讓民眾不再需要多次轉乘，可以直接由高雄市區搭乘捷運前往岡山、路竹地區以及沿線產業園區等，對於通勤、觀光、休閒等方面，都將帶來重大效益。

王啟川說，市府積極推動RK1捷運岡山車站旁基地聯合開發，結合台鐵岡山車站，採取與雙鐵共構模式設計，未來除將成為北高雄重要的交通樞紐，也是岡山地區另一波開發熱潮的重要動力，未來捷運岡山路竹延伸線陸續完成，將成為地方發展的動能，帶動岡山、路竹地區的經濟繁榮。