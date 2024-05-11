快訊

空氣瀰漫腐爛惡臭…以吹哨者爆巴人受虐慘況 無照醫師為囚犯截肢

姐姐車禍過世…妹妹「頂替身分」上班14年領百萬退休金 遭識破下場曝光

不是首次來亂…自爆遭「無良公關」跟騷 徐巧芯坦言怕了：已提告

推展棒運投入8787萬 潮州棒球場啟用

中央社／ 屏東縣11日電
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照

屏東縣政府近年著重推展各項運動，今天啟用新建的潮州棒球場，由縣長周春米進行開球儀式。新球場具標準規格，未來除作賽事、社區使用，也可供日、韓職棒選手來台移訓。

周春米表示，潮州棒球場總工程費新台幣8787萬元，獲中央補助4050萬元。設計過程中納入專業教練建議與改善意見，包括1座標準規格球場，以及球員休息區、裁判休息區、牛棚、攔球網及無障礙廁所及親子廁所等設施。

周春米指出，潮州棒球場為公墓轉型良好典範，感謝潮州鎮公所處理土地前置作業，使棒球場後續建置工程順利，成為縣內棒球運動新里程碑。

周春米邀請屏東城市棒球隊「屏東紅尾隊」與在地學校美和科技大學棒球隊進行友誼賽。她表示，後續將爭取更多棒球賽事至屏東舉辦，提供在地選手對外交流機會，盼將屏東打造成日、韓選手來台移訓基地，發展在地棒球運動產業。

屏東縣政府體育發展中心新聞稿指出，縣府近年配合四級五區人才培育政策，讓選手從小學到大學訓練不斷層；並著重建置硬體設施，繼潮州國際滑輪溜冰場後，又新建潮州棒球場，兼具社區使用、賽事辦理及移訓基地等多用途。

體發中心說，潮州棒球場去年9月完工，經歷數月場地調整啟用；屏東縣國際棒球場也將於今年動土，期望透過硬體設施建置，大幅帶動縣內運動風氣。

周春米 屏東縣政府 運動

延伸閱讀

影／小英總統卸任前返鄉祭祖謝神 收「喵娜麗莎的微笑」畫禮燦笑

累積500噸垃圾…琉球垃圾清運連9次流標 周春米：必要時縣府進場清運

影／電影「BIG」上映半年 魏德聖：病房孩子變身BIG戰士故事

屏東縣城鄉處長李怡德將入閣 周春米：與有榮焉

相關新聞

高捷RK1岡山車站模擬演練列車失火...初勘合格 目標6月底通車

高雄市政府今天舉辦高雄捷運RK1岡山車站初勘，在捷運岡山車站內模擬演練列車失火、旅客受傷等事故。市府副秘書長王啓川說，經...

推展棒運投入8787萬 潮州棒球場啟用

屏東縣政府近年著重推展各項運動，今天啟用新建的潮州棒球場，由縣長周春米進行開球儀式。新球場具標準規格，未來除作賽事、社區...

影／小英總統卸任前返鄉祭祖謝神 收「喵娜麗莎的微笑」畫禮燦笑

蔡英文總統520卸任在即，今天母親節，她上午回到故鄉屏東枋山鄉楓港祭祖、向鄉親致意，下午到潮州鎮四春三山國王廟參香還願；...

高市表揚優良護理人員 陳其邁加碼獎勵

5月12日為國際護師節，高雄市長陳其邁日前出席優良護理人員表揚活動，為嘉勉優良護理人員貢獻，現場加碼每人1000元獎勵，...

第九屆金門文化獎出爐 張贊南等4位大師獲獎

第九屆「金門文化獎」公開甄選，金門縣文化局今天公布四位得獎者，包括張贊南-石材雕刻、吳淑珍-南音操作傳承演唱、王士朝-平...

大寮81期重劃區 驚現類貧民窟

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區住戶全數拆遷，第3期仍有15戶弱勢住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。