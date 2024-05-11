馬祖梅石藝文中心開幕 民眾回味昔日觀影記憶

馬祖梅石藝文中心今天開幕，開幕式上由馬祖表演團體總動員，將過去15年的在地創作曲目串成組曲，當地民眾說，想起了戰地政務時代「到梅石看戲」的回憶。

馬祖南竿梅石村民國50年代起，因國軍文康中心設置，有了電影院、特約茶室、籃球場等娛樂設施，成為馬祖最熱鬧商業中心，經典黃梅調電影「梁山伯與祝英台」更在此長期上映卻仍一票難求。中正堂後因民國89年起特約茶室與電影院相繼結束營業而沉寂。

為活化軍事據點，讓梅石村恢復往日風華，連江縣政府推動「大梅石計畫」，其中指標建築梅石藝文中心於今天上午正式開幕。而對許多馬祖民眾來說，到梅石看電影是40至50年前最流行的娛樂活動，故吸引許多民眾抱著懷舊心情，前來欣賞表演。

開幕式先以馬祖傳統入厝儀式「挑十色禮」開場，而首演節目則由馬祖表演團體輪番上陣。其中，由作家劉宏文作詞之「如果你路過梅石」，由馬祖戲劇團以歌中劇形式，帶民眾回憶梅石曾有的風華絕代。接著，馬祖在地藝文工作者們共同表演馬祖原創歌曲組曲。最後由台北愛樂少年樂團演奏「生紅過夏」一曲畫下開幕式句點。

馬祖民眾張先生回憶，單打雙不打時期，梅石中正堂單日仍播映電影，某天播到一半，砲彈竟從建築正上方飛過，並擊中附近地面，讓包括他在內的觀影民眾，體驗到比電影特效還真實的臨場感，後來軍方更因此宣布單日不上映電影。他感慨，坐在梅石藝文中心看戲恍若隔世「至少不用擔心砲彈何時會打來」。

連江縣政府指出，因應馬祖離島觀光型態與戰地文化特殊性，梅石藝文中心將針對觀光客規畫「文化觀光劇場」且計畫對外售票，並透過串聯周邊特約茶室、鵲橋、梅石村街道等地，打造全新的觀光景點。