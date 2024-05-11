響應518博物館主題日 屏菸「博物館冒險王」解鎖文化寶藏

屏東縣文化處響應由國際博物館協會（ICOM）於1977年制定、號召世界各國關注博物館和文化事業的518博物館主題日，18、19日於屏菸1936文化基地推出「博物館冒險王」主題，結合17個地方文化館、文創美食等動靜態展演和屏菸常設展入場99元優惠價，邀民眾透過手作體驗與闖關遊戲，解鎖地方文化寶藏。

縣文化處說，「博物館冒險王」於18日下午1時起登場，各館精心設計闖關遊戲、探索任務與手作小物，如琉璃珠手鍊、貼布繡手作、艾草香包、彩繪虎爺等，還有傳統皮影新玩法、部落飲食互動講座、文化繪本遊屏東等；另屏東文學館18日舉辦「文學走讀」活動，安排在地達人帶領大家走訪竹田與內埔，僅有一場。

此外，活動現場還有豐富的文創商品和特色餐食，另由大小朋友都喜歡的紅鼻子馬戲團演出「馬戲大冒險」和路邊食薏仁、李彥峰、排灣女聲，精彩又充滿族群特色的歌曲演唱，歡迎民眾來發掘屏東特有的文化寶藏。

屏東縣17個地方文化館類型多元，涵蓋各族群文化、文學、藝術美學等，展現多元文化形貌，包括邱姓河南堂忠實第、屏東文學館、屏東美術館、屏東戲曲故事館、恆春、滿州民謠館、屏東縣客家文化中心、勝利星村將軍之屋、孫立人將軍行館、宗聖公祠、來義鄉原住民文物館、獅子鄉文物陳列館、滿州民謠館、三地門鄉原住民文化館、霧台臺鄉魯凱族文物館、潮州日式歷史建築文化園區、阿緱地方文化館、昌黎殿，各館舍融入在地特色與整合協作，希望藉由518博物館音活動，帶動更多民眾參與及交流。