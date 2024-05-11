高雄宮廟淨零轉型進度慢、綠能設備少 民政局認專業不足

高雄去年成立全台首間淨零學院，推動淨零轉型，北市率先在首間廟宇設置新型太陽能板，反觀高雄宗教團體的淨零進度慢，儲能設備、數位平台、電子支付建置少，議員批民政局不積極提供淨零方案與獎勵辦法，廟方則說轉型易有文化衝擊，各方面需神明、廟方全體同意；民政局坦言市府淨零知識不足，持續改進。

北市屈原宮去年6月在屋頂設置厚度僅0.3公分的「可撓式太陽能板」，能達到用電自發，冬季每月可省1千元電費，成為北市首座創能儲能示範宮廟；高雄市議員鄭孟洳為此要求高市府民政局應儘速建置宮廟淨零服務平台，提供宮廟淨零獎勵、補助辦法；她說可撓式太陽能板輕薄、安裝簡便，北市府甚至協助補助49%建置費用，成大誘因，反觀高雄市宮廟淨零轉型成功案例很少。

高市民政局作為宮廟主管機關，可提供淨零資源包括太陽能儲能設備、宗教商品或平台的數位轉型、綠色存款和銀行數位支付、加裝金爐空污防制設備和整合中央資源補助；鄭孟洳認為，民政局應該在各地廟宇積極舉辦說明會、鼓勵地方代表性廟宇參與，但至今推動進度緩慢。

苓雅區百年歷史的林德官代天府廟方表示，南部廟宇很重視風水，設置太陽能板需經由全體廟方與神明擲杯同意，「淨零很難與地方廟宇綁在一起」，尤其綠色存款、數位支付和線上點燈等，與傳統文化差異太大，政府若要推行恐有難度。岡山壽天宮則說目前已做紙錢減量和環保金爐，「屋頂都是雕龍畫鳳，很難設太陽能板」，也坦言參與淨零課程的意願度不高。

民政局長閻青智坦言，市府對於宮廟設置太陽能板的內容了解不足，難以向下推動至各宗教團體，所以市府淨零學院已持續推動通識與證照課程，民政局也會針對宮廟推動淨零進階課程，坦言市府與各區公所目前熟悉相關領域的人才太少，導致推行進度慢，今年上半年會有明確改進辦法。