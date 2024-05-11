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影／小英總統卸任前返鄉祭祖謝神 收「喵娜麗莎的微笑」畫禮燦笑
蔡英文總統520卸任在即，今天母親節，她上午回到故鄉屏東枋山鄉楓港祭祖、向鄉親致意，下午到潮州鎮四春三山國王廟參香還願；屏東縣長周春米臨行前特別贈送1幅「喵娜麗莎的微笑」畫作給愛貓的蔡英文，感謝她8年來帶領台灣，讓世界看見台灣，蔡英文用燦笑表達謝意。
蔡英文總統上午結束楓港老家的感恩祭祖行，下午由周春米、立委徐富癸、莊瑞雄等人陪同前往潮州鎮四春三山國王廟上香參拜，鄉親熱情歡迎、爭睹蔡總統風采；四重三山國王廟慈善協會理事長鍾明教說，蔡英文競選連任前經人介紹到廟參拜成功連任，今天是來還願的。
周春米說，蔡英文總統是屏東的女兒，在520卸任前夕回到家鄉屏東，上午先至枋山探視親友，下午再至潮州鎮四春三山國王廟，大家都知道小英總統是愛貓人士，她代表屏東鄉親送給小英總統一幅貓咪的「蒙娜麗莎的微笑」畫作紀念。
她說，感謝蔡總統8年來帶領台灣，讓世界看到台灣，台灣也成為世界的台灣，所以就把之前在屏菸1936文化基地展出的貓美術館世界名畫「喵娜麗莎的微笑」送給蔡總統，希望蔡總統在卸下重擔後，能像她喜歡的貓咪微微的笑。
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