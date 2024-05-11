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澎湖表揚模範媽媽 陳光復：把每一天都當母親節

中央社／ 澎湖縣11日電

明天是母親節，澎湖縣今天舉辦模範母親表揚大會，全場大聲說出「媽媽我愛你」，場面溫馨。澎湖縣長陳光復表示，期許為人子女把每一天都當作是母親節。

「朵朵馨花香 暖暖慈母情」模範母親表揚大會，蔡高秋香等20名模範母親個個盛裝打扮，由家屬陪同一一走星光大道，接受滿場民眾祝賀，並安排子女奉茶，年紀最大的103歲的洪才銀，在家屬陪同下接受表揚，還淘氣地比個讚，贏得滿場掌聲。

出席的民眾齊聲大喊「媽媽我愛你」，場面格外溫馨。陳光復以自己甫當阿公的心情，闡述媽媽的偉大。他說，希望這句「媽媽我愛你」，為人子女在每一天或是每一時刻，隨時都可說出，每一天都是母親節，以表達對媽媽的感謝。

表揚大會上馬公中興國小合唱團以燭光來獻唱慈暉情溫馨組曲。澎湖縣政府表示，今年5鄉1市共選出20名模範母親，其中年紀最大103歲的洪才銀，最小為68歲呂鄭素卿。

模範母親 澎湖縣

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