快訊

獨／基隆大武崙砲台草叢驚見女屍「多處刀傷」！ 嚇壞晨運民眾

拜登下重手！傳美國擬加重中國電動車關稅至100％

軍方護蔣畫出紅線 國防部將保留252處兩蔣塑、遺像

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第九屆金門文化獎出爐 張贊南等4位大師獲獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
吳淑珍現年80歲，培植南音人才無數，是地區的「專業南音園丁」，獲得第九屆「金門文化獎」的殊榮。圖／金門縣文化局提供
吳淑珍現年80歲，培植南音人才無數，是地區的「專業南音園丁」，獲得第九屆「金門文化獎」的殊榮。圖／金門縣文化局提供

第九屆「金門文化獎」公開甄選，金門縣文化局今天公布四位得獎者，包括張贊南-石材雕刻、吳淑珍-南音操作傳承演唱、王士朝-平面視覺印刷及海報設計及編輯、楊天厚-金門文史。文化局表示，將由金門縣長陳福海公開表揚他們的成就及對金門文化的貢獻。

今年第九屆文化獎，共計有10位參選人，文化局長呂坤和聘請前金門縣副縣長及現任新黨主席吳成典、前文化部文化資產局長施國隆、星雲大師數位人文研究發展中心主任曾淑賢、前金門縣副縣長及縣府秘書長林德恭、前金門寫作協會理事長陳為學及金門睿友文學館館長陳長慶等7位學有專精社會公正人士組成甄選小組，針對候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等進行審查，評審結果張贊南、吳淑珍、王士朝以及楊天厚等4位高票獲選。

文化局表示，現年105歲的張贊南，17歲拜惠安老師傅鄭贊成學習石匠技能，民國38年9與師傅7人，在廈門受軍方招募抵金門參與構築碉堡、交通壕等工事， 就在金門成家立業，期間從事石刻石作超過一甲子，在金門公部門及民間完成了許多石刻及石作，包括擎天水庫石刻、漢影雲根復刻、中山紀念林刻字、靜觀石刻以及觀海亭石柱...等都是他的作品。

吳淑珍現年80歲，曾任教於金沙國小南音班、金沙弦管社、烈嶼群聲南樂社、浯江南樂研習社、 仙洲薪傳南音社等，培植南音人才無數，是地區的「專業南音園丁」。其南音教育來自祖傳，連續五代皆為南音教師，堪稱「南音世家」，她的南音造詣深厚，「曲」、「指」、「譜」無一不熟，樂器樣樣皆能教授，尤獨擅「琵琶」，地區無出其右者。能「自彈自唱自錄」製作錄音帶，提供學生學習。

王士朝現年75歲，王初返鄉任教時期，常於金門日報浯江夜話專欄投稿，文章內常有民間諺語、俗語、俚語、謎語、童謠、兒歌等多種題材。1993年經由旅法學人高靜教授，在全球廣收設計海報，他以其台灣色相系列中之「藍色」作為投稿，最後榮獲法國國際海報沙龍展入選，是台灣首次登上法國設計舞台。

楊天厚現年72歲，楊從事教育工作40餘年，秉持對金門文化藝術的熱愛與調查研究，自1992年「金門的民間慶典」出版第一本專書。之後從事金門文史的創作，已出版近40冊；論文及其他篇章則散見於兩岸三地的期刊和報紙。在金門大學開設「金門學導讀」與「金門建築裝飾藝術」課程，長期培養金門文化藝術專業人才。

呂坤和表示，今年參選者達10位之多，參選人素質都很高，可惜名額只有4位，難免有遺珠之憾，希望他們能再接再厲，明年再來參加；他也指出，四位當選人都是一時之選，要特別恭喜4位當選人實至名歸。

王士朝現年75歲，王專長平面視覺設計、印刷及海報設計，1993年他以其〈台灣色相系列〉中之「藍色」投稿，最後榮獲法國國際海報沙龍展入選，是台灣首次登上法國設計舞台。圖／金門縣文化局提供
王士朝現年75歲，王專長平面視覺設計、印刷及海報設計，1993年他以其〈台灣色相系列〉中之「藍色」投稿，最後榮獲法國國際海報沙龍展入選，是台灣首次登上法國設計舞台。圖／金門縣文化局提供
楊天厚現年72歲，楊從事教育工作40餘年，在金門大學開設「金門學導讀」與「金門建築裝飾藝術」課程，長期培養金門文化藝術專業人才。圖／金門縣文化局提供
楊天厚現年72歲，楊從事教育工作40餘年，在金門大學開設「金門學導讀」與「金門建築裝飾藝術」課程，長期培養金門文化藝術專業人才。圖／金門縣文化局提供
現年105歲的張贊南，從事石刻石作超過一甲子，在金門公部門及民間完成了許多石刻及石作，包括擎天水庫石刻、漢影雲根復刻、中山紀念林刻字等都是他的作品。圖／金門縣文化局提供
現年105歲的張贊南，從事石刻石作超過一甲子，在金門公部門及民間完成了許多石刻及石作，包括擎天水庫石刻、漢影雲根復刻、中山紀念林刻字等都是他的作品。圖／金門縣文化局提供

吳淑珍 文化局 金門

延伸閱讀

「電音和尚」日進大師佛祖搖搖進大馬不OK 遭反對喊禁止演出、入境

金門料羅吳氏六路大厝修復 陳福海盼成東方聖托里尼

萬安堂捐3頂廟藏神輦給金門文化園區 盼讓更多人看見

12艘船齊入⋯大陸首度在金門海域開展多部門多船種演練

相關新聞

社宅僅能住6年 郭建盟提70年安居宅

準總統賴清德延續蔡政府社宅政策，未來社宅以百萬戶為目標，高雄市議員郭建盟昨在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率低，且最...

第九屆金門文化獎出爐 張贊南等4位大師獲獎

第九屆「金門文化獎」公開甄選，金門縣文化局今天公布四位得獎者，包括張贊南-石材雕刻、吳淑珍-南音操作傳承演唱、王士朝-平...

大寮81期重劃區 驚現類貧民窟

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區住戶全數拆遷，第3期仍有15戶弱勢住戶...

前鎮船員會館 月底前供入住

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，漁業署3度標租流標，改由高雄區漁會接手營運，昨行政院長陳建仁前往視...

滿州拓展觀光 維繫飛魚文化

漁村人口老化，加上蘭嶼公告禁捕飛魚，恆春後壁湖風光一時的捕飛魚畫面逐漸消失，僅滿州鄉興海漁港有漁民零星捕撈；滿州鄉公所為...

無障礙旅遊協會12人組團馬祖遊 跨島覽風光

財團法人台灣無障礙旅遊協會首度組12人旅遊團，昨天抵達馬祖觀光，用輪椅走訪南北竿重要景點，跨島遊覽同時亦實地了解馬祖無障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。