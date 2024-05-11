第九屆金門文化獎出爐 張贊南等4位大師獲獎

第九屆「金門文化獎」公開甄選，金門縣文化局今天公布四位得獎者，包括張贊南-石材雕刻、吳淑珍-南音操作傳承演唱、王士朝-平面視覺印刷及海報設計及編輯、楊天厚-金門文史。文化局表示，將由金門縣長陳福海公開表揚他們的成就及對金門文化的貢獻。

今年第九屆文化獎，共計有10位參選人，文化局長呂坤和聘請前金門縣副縣長及現任新黨主席吳成典、前文化部文化資產局長施國隆、星雲大師數位人文研究發展中心主任曾淑賢、前金門縣副縣長及縣府秘書長林德恭、前金門寫作協會理事長陳為學及金門睿友文學館館長陳長慶等7位學有專精社會公正人士組成甄選小組，針對候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等進行審查，評審結果張贊南、吳淑珍、王士朝以及楊天厚等4位高票獲選。

文化局表示，現年105歲的張贊南，17歲拜惠安老師傅鄭贊成學習石匠技能，民國38年9與師傅7人，在廈門受軍方招募抵金門參與構築碉堡、交通壕等工事， 就在金門成家立業，期間從事石刻石作超過一甲子，在金門公部門及民間完成了許多石刻及石作，包括擎天水庫石刻、漢影雲根復刻、中山紀念林刻字、靜觀石刻以及觀海亭石柱...等都是他的作品。

吳淑珍現年80歲，曾任教於金沙國小南音班、金沙弦管社、烈嶼群聲南樂社、浯江南樂研習社、 仙洲薪傳南音社等，培植南音人才無數，是地區的「專業南音園丁」。其南音教育來自祖傳，連續五代皆為南音教師，堪稱「南音世家」，她的南音造詣深厚，「曲」、「指」、「譜」無一不熟，樂器樣樣皆能教授，尤獨擅「琵琶」，地區無出其右者。能「自彈自唱自錄」製作錄音帶，提供學生學習。

王士朝現年75歲，王初返鄉任教時期，常於金門日報浯江夜話專欄投稿，文章內常有民間諺語、俗語、俚語、謎語、童謠、兒歌等多種題材。1993年經由旅法學人高靜教授，在全球廣收設計海報，他以其台灣色相系列中之「藍色」作為投稿，最後榮獲法國國際海報沙龍展入選，是台灣首次登上法國設計舞台。

楊天厚現年72歲，楊從事教育工作40餘年，秉持對金門文化藝術的熱愛與調查研究，自1992年「金門的民間慶典」出版第一本專書。之後從事金門文史的創作，已出版近40冊；論文及其他篇章則散見於兩岸三地的期刊和報紙。在金門大學開設「金門學導讀」與「金門建築裝飾藝術」課程，長期培養金門文化藝術專業人才。

呂坤和表示，今年參選者達10位之多，參選人素質都很高，可惜名額只有4位，難免有遺珠之憾，希望他們能再接再厲，明年再來參加；他也指出，四位當選人都是一時之選，要特別恭喜4位當選人實至名歸。