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滿州拓展觀光 維繫飛魚文化

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
恆春海岸進入飛魚洄游季，滿州鄉興海漁港社區將傳統曬飛魚乾導入生態旅遊遊程。記者潘欣中／攝影
恆春海岸進入飛魚洄游季，滿州鄉興海漁港社區將傳統曬飛魚乾導入生態旅遊遊程。記者潘欣中／攝影

漁村人口老化，加上蘭嶼公告禁捕飛魚，恆春後壁湖風光一時的捕飛魚畫面逐漸消失，僅滿州鄉興海漁港有漁民零星捕撈；滿州鄉公所為讓飛魚文化維繫不墜，18、19日將在港口村辦飛魚季，導入生態遊程，為沒落的傳統漁業開闢新活路。港口村民指今年捕獲量較去年減半，1公斤約80元、有卵的上百元，循鹽醃古法，可曬製成美味的「一夜干」。

每年4至6月，飛魚順著黑潮由屏東恆春南海岸洄游至蘭嶼海域，早年家戶捕飛魚、曬飛魚乾，是在地人美好的記憶，但隨著漁村人口老化，加上縣府12年前公告蘭嶼禁捕，恆春後壁湖漁民已不再捕飛魚。恆春區漁會總幹事鍾玉芳感嘆，早年恆春捕飛魚船隊規模龐大，1組船隊包括6艘漁船和20多名漁民，每次少則捕獲數千斤，多則上萬斤，家戶曬飛魚乾的畫面，是恆春人共同回憶。

她說，12年前台東縣政府公告蘭嶼沿岸6浬禁止10噸以上漁船採捕，捕飛魚船隊縮至3艘漁船外加1艘小舢板，4年前全部退出！恆春各漁港現均轉型休閒觀光和餐飲服務業，年輕人也多不願接手捕撈飛魚，老船長憂心飛魚文化不保。

滿州鄉長古榮福說，為讓捕飛魚文化維繫不墜，除請餐廳研發新菜色、辦飛魚季活動光，也樂見港口社區將捕飛魚文化導入社區生態遊程，開闢觀光新活路。港口村民楊秀蘭說，今年捕獲量較去年減半，價格維持1公斤80元、有卵的約上百元，古法曬製的一夜干，約能保存2、3個月，真空包飛魚，油煎、快炒、炭烤或清蒸皆宜，保存期限約1年，每公斤可賣到350元。

恆春 漁民 蘭嶼

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