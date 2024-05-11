聽新聞
test
0:00 / 0:00

前鎮船員會館 月底前供入住

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
行政院長陳建仁在船員會館二樓與外籍漁船員一起玩籃球機。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁在船員會館二樓與外籍漁船員一起玩籃球機。記者王勇超／攝影

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，漁業署3度標租流標，改由高雄區漁會接手營運，昨行政院長陳建仁前往視察，首度開箱，會館設有超市、餐廳、遊戲區、澡堂、祈禱室、住宿區，預計5月底前可開放外籍船員使用，最快7、8月營運。

陳建仁昨參觀前鎮漁港船員會館，也在2樓與外籍漁船員一起玩籃球機，他說，船東如能好好照顧船員，船員心情穩定，工作表現好，台灣遠洋漁業發展也會更好。近期台美21世紀貿易倡議談判過程中，美國重視遠洋漁民人權保障的問題，曾與梵蒂岡進行海員宗會會議，接著還會辦漁業人權演討會，「看得出台灣人疼惜外國人，是我們的驕傲」。

前鎮漁港船員會館由漁業署負責興建，因3度標租不出去，改由高雄區漁會承租營運。高雄區漁會為吸引客源，引進統一超商及順億鮪魚專賣店，2樓設有籃球機、跳舞機、撞球桌及澡堂、廁所和祈禱室等公共空間，3、4樓旅館區規畫含2人房、4人房及無障礙套房共64個房間，內有舒適床墊，小冰箱和電視，住宿費1500元到2500元不等。

將出任農業部政次的高雄區漁會總幹事黃昭欽說，船員會館以外籍漁船員為主客源，也鎖定全國農、漁會系統到高雄參訪或機關學校團體辦短期研習；前鎮漁港多功能水產品運銷中心明年上半年完工後，房客可就近參觀具國際水準的現代化魚市場。

住宿 前鎮漁港 漁業署

延伸閱讀

視察高雄冷鏈工程 陳建仁：不怕某國不買就沒生意

【重磅快評】台電停電非精準 缺電倒是說了老實話

陳建仁隔7年再訪永安新港社區 背後曾有暖心動作

陳建仁視察四億元等級船員會館 與外籍漁工玩籃球機

相關新聞

社宅僅能住6年 郭建盟提70年安居宅

準總統賴清德延續蔡政府社宅政策，未來社宅以百萬戶為目標，高雄市議員郭建盟昨在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率低，且最...

大寮81期重劃區 驚現類貧民窟

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區住戶全數拆遷，第3期仍有15戶弱勢住戶...

前鎮船員會館 月底前供入住

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，漁業署3度標租流標，改由高雄區漁會接手營運，昨行政院長陳建仁前往視...

滿州拓展觀光 維繫飛魚文化

漁村人口老化，加上蘭嶼公告禁捕飛魚，恆春後壁湖風光一時的捕飛魚畫面逐漸消失，僅滿州鄉興海漁港有漁民零星捕撈；滿州鄉公所為...

無障礙旅遊協會12人組團馬祖遊 跨島覽風光

財團法人台灣無障礙旅遊協會首度組12人旅遊團，昨天抵達馬祖觀光，用輪椅走訪南北竿重要景點，跨島遊覽同時亦實地了解馬祖無障...

視察高雄金牌農村新港社區 陳揆：重視生態永續發展

行政院長陳建仁10日前往高雄市永安區視察2021年榮獲「金牌農村社區」殊榮的新港社區時表示，該社區在獲獎後仍持續不斷創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。