前鎮船員會館 月底前供入住

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，漁業署3度標租流標，改由高雄區漁會接手營運，昨行政院長陳建仁前往視察，首度開箱，會館設有超市、餐廳、遊戲區、澡堂、祈禱室、住宿區，預計5月底前可開放外籍船員使用，最快7、8月營運。

陳建仁昨參觀前鎮漁港船員會館，也在2樓與外籍漁船員一起玩籃球機，他說，船東如能好好照顧船員，船員心情穩定，工作表現好，台灣遠洋漁業發展也會更好。近期台美21世紀貿易倡議談判過程中，美國重視遠洋漁民人權保障的問題，曾與梵蒂岡進行海員宗會會議，接著還會辦漁業人權演討會，「看得出台灣人疼惜外國人，是我們的驕傲」。

前鎮漁港船員會館由漁業署負責興建，因3度標租不出去，改由高雄區漁會承租營運。高雄區漁會為吸引客源，引進統一超商及順億鮪魚專賣店，2樓設有籃球機、跳舞機、撞球桌及澡堂、廁所和祈禱室等公共空間，3、4樓旅館區規畫含2人房、4人房及無障礙套房共64個房間，內有舒適床墊，小冰箱和電視，住宿費1500元到2500元不等。

將出任農業部政次的高雄區漁會總幹事黃昭欽說，船員會館以外籍漁船員為主客源，也鎖定全國農、漁會系統到高雄參訪或機關學校團體辦短期研習；前鎮漁港多功能水產品運銷中心明年上半年完工後，房客可就近參觀具國際水準的現代化魚市場。