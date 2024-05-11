大寮81期重劃區 驚現類貧民窟

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區住戶全數拆遷，第3期仍有15戶弱勢住戶未搬離，棲居在鄰近工廠貨櫃屋內，住戶稱補償金不夠買房，只能淪落於此，當地里長形容「比貧民區還慘」。市府承諾協助住戶以包租代管、租金補貼方式安置，未來社宅落成也考量優先提供入住。

大寮81期重劃區啟動搬遷作業以來，第1、2期工區住戶去年9月已遷離，第3期尚有15戶因當時獲得的補償金太低，無力購置新宅，導致住在重劃區旁環境極差的工廠貨櫃屋裡，共用門牌與電表；當地忠義里長邴健鵬說「這裡比貧民區還慘」，希望這些弱勢住戶能入住社宅。

邴健鵬說，當地僅RC結構的住戶約拿到近200萬元補償金，其餘多半補償10多萬元，無子女照顧的年邁者不可能購屋，也不願遠離原區域與老鄰居，只能以每月5、6千元租金租鐵皮貨櫃，環境雜亂，與新興重劃區共融公園與綠地成諷刺對比。

「實在住不下去了」，一名住戶指家人1967年就住在此處，拆遷後補償金低於200萬元，根本無力負擔購屋貸款，只能向附近工廠租地搭建簡易住所，他們在冬冷夏熱的鐵皮屋內一待就是3年；有住戶拿到近50萬補償金，處境也相同。

市議員黃天煌昨質詢指出，4年前曾替81期重劃區第3期住戶遞交156份陳情書，當地住戶多為獨居或年邁長者，區區補償金買不起房，也租不到房子，市長陳其邁當時承諾與各單位討論，至今未解決；建議後年完工的大寮社會住宅，應提供81期原住戶安置。

副市長林欽榮表示，依住宅法，須提供拆遷戶住宅權，目前市府會先嘗試提供租金補貼，以包租代管方式降低當地住戶負擔，社宅完工後，若符合入住資格，也可依一定比例，優先入住。