金門料羅吳氏六路大厝修復 陳福海盼成東方聖托里尼

清乾隆年間興建的金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝因多處損壞，縣府斥資修復，縣長陳福海說，盼鄉親不要於古蹟高度敏感地帶建新式建築，讓料羅有機會變下個東方聖托里尼。

金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝為料羅吳氏族人在清代乾隆年間興建落成，作為吳氏經營台海商業中軸要站，但之後歷經2次重大船難，造成料羅吳氏與閩北秦嶼及台灣安平兩地人力及資金中斷，家業曾經一時中落。但此大宅仍為家族祭祀及居住中心，鼎盛時期有近60人住在裡面，吳氏宗親稱此六路大厝為「祖公厝」。

料羅吳氏六路大厝在823戰役「單打雙不打」時期，後落屋頂曾在58年前後被宣傳彈打中造成屋瓦破壞，當時有稍微修補。民國60年代以後，公部門各單位逐年遷出。直至93年吳氏宗祠重新興建完成後，原本家族主要祭祀活動空間也移往宗祠。

金門縣政府投入新台幣7676萬元預算修復，今天上午由陳福海擔任主典官，金湖鎮代表會主席蔡乃靖及料羅吳氏宗親會等陪典官舉辦「料羅吳氏六路大厝修復工程動土典禮儀式」，期望工程順利完工。

陳福海表示，城市因文化而偉大，希望料羅鄉親未來盡量不要於古蹟高度敏感地帶興建起一棟棟新式建築，破壞天際線，讓料羅有機會成為下一個東方聖托里尼。

金門縣政府文化局表示，料羅吳氏六路大厝104年7月指定為縣定古蹟，建築格局為雙落帶雙突歸（六路大厝）及雙護龍，為金門地區最大獨棟民宅，且是料羅吳氏開基最早大厝，建築整體形制及符號形式豐富，建築木構造精美，極具保存及再利用價值。

文化局指出，此項工程預算金額7676萬元（文化部文資局4989萬4000元、縣府配合款2302萬8000元、所有權人自籌款383萬8000元），今天舉行動土儀式後，明天即提報開工，預定115年6月30日完工，盼工程進展順利，妥善完成修復，並活化再現金門閩南傳統建築歷史風采工作。

未來修復完成後將作為祭祀及民宿空間，以帶動地區居民對文化資產重視及提升縣民文化素養，並期許透過相關文資投入，妥善保存古蹟與發揚料羅吳氏金門重要先賢事蹟精神。進而活絡金湖鎮料羅村聚落，帶動全金門觀光產業與復興傳統匠藝，吸引年輕人洄游農村，再創金門東南半島榮景新契機。