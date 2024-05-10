萬安堂捐3頂廟藏神輦給金門文化園區 盼讓更多人看見

金門縣沙美萬安堂今天舉行神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將廟中珍藏的3頂神輦捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受，張雲盛說，3頂輦轎功成身退，如今致贈給金門縣文化園區典藏，日後將作為陳列展示與文史教學之用，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。

沙美萬安堂、內閣三忠廟管理委員會表示，此次捐贈的3頂神輦雕工精美，古法製作神轎較重，因早期男丁較多且大都務農力量大，抬轎繞境尚游刃有餘；如今遶境，考量人力及路程，製作輕便新轎，原有古轎很少使用。廟方覺得，若古轎置於廟內，只有少數人看見，有感文化園區是沙美的好鄰居，且肩負典藏金門人文歷史的工作，決定捐贈神輦予園區典藏，經擲筊請示保生大帝獲聖杯。

張雲盛表示，這3座神輦包括，清末民初時期保生大帝的竹轎，竹轎上刻有「萬安堂」，正確年代不詳，為保生大帝孫真人神轎。民國61年木雕的保生大帝吳真人神轎及民國69年木雕的哪吒三太子神輦。

陳福海在致詞時表示，萬安堂從元朝至今，一直是島民心中的信仰聖地，3尊保生大帝的神靈庇佑著全島的百姓，今天收到萬安堂捐贈的3頂輦轎，也象徵我們收到了對金門歷史文化的一份珍貴饋贈，更是金門人民對歷史和信仰的傳承。

張雲盛表示，萬安堂目前有22頂輦轎，為全金門輦轎最多的宮廟，今致贈3頂輦轎，是金門從清末到民國六十年代，不同時期的輦轎製作，如今輦轎功成身退，致贈金門縣文化園區管理所展示，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。