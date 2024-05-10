快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬安堂捐3頂廟藏神輦給金門文化園區 盼讓更多人看見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣沙美萬安堂主委張雲盛向金門縣長陳福海解說3頂神輦的獨特性。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美萬安堂主委張雲盛向金門縣長陳福海解說3頂神輦的獨特性。記者蔡家蓁／攝影

金門縣沙美萬安堂今天舉行神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將廟中珍藏的3頂神輦捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受，張雲盛說，3頂輦轎功成身退，如今致贈給金門縣文化園區典藏，日後將作為陳列展示與文史教學之用，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。

沙美萬安堂、內閣三忠廟管理委員會表示，此次捐贈的3頂神輦雕工精美，古法製作神轎較重，因早期男丁較多且大都務農力量大，抬轎繞境尚游刃有餘；如今遶境，考量人力及路程，製作輕便新轎，原有古轎很少使用。廟方覺得，若古轎置於廟內，只有少數人看見，有感文化園區是沙美的好鄰居，且肩負典藏金門人文歷史的工作，決定捐贈神輦予園區典藏，經擲筊請示保生大帝獲聖杯。

張雲盛表示，這3座神輦包括，清末民初時期保生大帝的竹轎，竹轎上刻有「萬安堂」，正確年代不詳，為保生大帝孫真人神轎。民國61年木雕的保生大帝吳真人神轎及民國69年木雕的哪吒三太子神輦。

陳福海在致詞時表示，萬安堂從元朝至今，一直是島民心中的信仰聖地，3尊保生大帝的神靈庇佑著全島的百姓，今天收到萬安堂捐贈的3頂輦轎，也象徵我們收到了對金門歷史文化的一份珍貴饋贈，更是金門人民對歷史和信仰的傳承。

張雲盛表示，萬安堂目前有22頂輦轎，為全金門輦轎最多的宮廟，今致贈3頂輦轎，是金門從清末到民國六十年代，不同時期的輦轎製作，如今輦轎功成身退，致贈金門縣文化園區管理所展示，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。

依金門縣誌記載，萬安堂始建於元朝，創建已超過700年，廟祀三尊保生大帝，即醫方保生大帝大帝隋唐孫思邈孫真人、醫術保生大帝二帝宋吳夲吳真人、醫符保生大帝三帝東晉許遜許真人。清朝時，金沙鎮沙美發生瘟疫，鄉人遂到福建同安恭請張世傑王爺到沙美除瘟驅邪，果然瘟疫逐漸消失。之後鄉人到同安陸續迎回文天祥、陸秀夫兩位王爺，「三忠王」也在此時被請入萬安堂享人間香火。之後由神明指示，「三忠王」要在萬安堂旁建立「三忠廟」，與保生大帝等神明共同守護沙美地區的平安與傳統文化。

金門縣沙美萬安堂主委張雲盛、金門縣長陳福海與金門文化園區管理所所長盧根陣（由左至右）與廟內神明合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美萬安堂主委張雲盛、金門縣長陳福海與金門文化園區管理所所長盧根陣（由左至右）與廟內神明合影。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，會後與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，會後與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將3頂廟藏神輦，捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將3頂廟藏神輦，捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，金門縣長陳福海（左）頒發感謝狀給主委張雲盛。記者蔡家蓁／攝影
沙美萬安堂今天舉行的神輦捐贈儀式，金門縣長陳福海（左）頒發感謝狀給主委張雲盛。記者蔡家蓁／攝影

神轎 金門 陳福海

延伸閱讀

影／5月第4次！大陸海警船闖金門海域 還首次與「這類船艇」一起航入

首次！陸海警船、公務船同闖金門禁限水域 多達12艘

金門盼不到陸客 管碧玲：盼國人看清陸強勢路線

福建海警再至金門海域 中共軍媒：保護金門輸水管線

相關新聞

下一個東方聖托里尼！金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝開修

清乾隆年間興建的縣定古蹟料羅吳氏六路大厝，建築歷經百年滄桑及戰火侵襲之後，建築構造有多處嚴重損壞，亟待搶修。金門縣府投入...

屏東恆春半島洋蔥量大價跌 企業公益認購挺看天吃飯蔥農

屏東恆春半島是國內洋蔥重要產區，蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期，在量大價跌的市場機制下，批發價較去年下跌近兩成，縣府...

「比貧民區還慘」高雄大寮重劃區拆遷戶無力買房 無奈住簡陋貨櫃

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區去年9月完工，住戶全數拆遷，但第3期工...

台日友好交流高峰會首度由台南主辦 邱莉莉赴日邀請

第10屆台日友好交流高峰會7月29日登場，今年首度由台南舉辦，台南市議會議長邱莉莉10日下午由財團法人台南市台日文化友好...

馬祖軍管時代電影院改建 梅石藝文中心明啟用

連江縣大型藝文設施梅石藝文中心明天起正式啟用。建築改建自軍管時期電影院「梅石中正堂」。除作為展演空間外，更將結合周邊特約...

萬安堂捐3頂廟藏神輦給金門文化園區 盼讓更多人看見

金門縣沙美萬安堂今天舉行神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將廟中珍藏的3頂神輦捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受，張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。