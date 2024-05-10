萬安堂捐3頂廟藏神輦給金門文化園區 盼讓更多人看見
金門縣沙美萬安堂今天舉行神輦捐贈儀式，由萬安堂主委張雲盛將廟中珍藏的3頂神輦捐贈給金門文化園區，由縣長陳福海代表接受，張雲盛說，3頂輦轎功成身退，如今致贈給金門縣文化園區典藏，日後將作為陳列展示與文史教學之用，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。
沙美萬安堂、內閣三忠廟管理委員會表示，此次捐贈的3頂神輦雕工精美，古法製作神轎較重，因早期男丁較多且大都務農力量大，抬轎繞境尚游刃有餘；如今遶境，考量人力及路程，製作輕便新轎，原有古轎很少使用。廟方覺得，若古轎置於廟內，只有少數人看見，有感文化園區是沙美的好鄰居，且肩負典藏金門人文歷史的工作，決定捐贈神輦予園區典藏，經擲筊請示保生大帝獲聖杯。
張雲盛表示，這3座神輦包括，清末民初時期保生大帝的竹轎，竹轎上刻有「萬安堂」，正確年代不詳，為保生大帝孫真人神轎。民國61年木雕的保生大帝吳真人神轎及民國69年木雕的哪吒三太子神輦。
陳福海在致詞時表示，萬安堂從元朝至今，一直是島民心中的信仰聖地，3尊保生大帝的神靈庇佑著全島的百姓，今天收到萬安堂捐贈的3頂輦轎，也象徵我們收到了對金門歷史文化的一份珍貴饋贈，更是金門人民對歷史和信仰的傳承。
張雲盛表示，萬安堂目前有22頂輦轎，為全金門輦轎最多的宮廟，今致贈3頂輦轎，是金門從清末到民國六十年代，不同時期的輦轎製作，如今輦轎功成身退，致贈金門縣文化園區管理所展示，期盼讓更多人看到金門的輦轎、了解輦轎。
依金門縣誌記載，萬安堂始建於元朝，創建已超過700年，廟祀三尊保生大帝，即醫方保生大帝大帝隋唐孫思邈孫真人、醫術保生大帝二帝宋吳夲吳真人、醫符保生大帝三帝東晉許遜許真人。清朝時，金沙鎮沙美發生瘟疫，鄉人遂到福建同安恭請張世傑王爺到沙美除瘟驅邪，果然瘟疫逐漸消失。之後鄉人到同安陸續迎回文天祥、陸秀夫兩位王爺，「三忠王」也在此時被請入萬安堂享人間香火。之後由神明指示，「三忠王」要在萬安堂旁建立「三忠廟」，與保生大帝等神明共同守護沙美地區的平安與傳統文化。
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